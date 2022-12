Huelva capital se aleja aún más de los 150.000 habitantes y retrocede 20 años

No son buenos datos los del padrón municipal para la capital onubense. Mientras la provincia de Huelva sigue paulatinamente creciendo a un ritmo sostenido, la urbe mantiene un retroceso y se queda a las puertas de la barrera de los 140.000 cuando su objetivo hace años es, precisamente, subir el siguiente escalón y superar los 150.000 habitantes. Sería así como subiría su estatus como ciudad en el ámbito nacional y tendría derecho a una mayor participación en los tributos. Más dinero para las arcas municipales, que nunca vienen mal.

Lejos queda ahora ese objetivo. Ahora mismo a 8.146 habitantes, al menos inscritos debidamente en el padrón municipal, según los datos definitivos publicados por el INE este miércoles, a fecha 1 de enero de 2022. Pero es que en los últimos diez años, la capital onubense ha perdido un total de 6.714 personas en sólo diez años. De éstas, 1.809 en los últimos tres años, tras la aparición de la pandemia de la covid, siguiendo un patrón repetido en urbes de todo el país.

Hay que remontarse veinte años atrás, hasta 2002, para encontrar una cifra más baja de población en Huelva capital. El padrón entonces arrojaba 140.682 habitantes, que fue un destello, al aumentar en casi 4.000 personas el año siguiente.

En cualquier caso, el tope máximo hasta el momento es el de 2010, cuando se llegó a tener inscritos en Huelva a 149.310 personas, rozando el sueño de aumentar el estatus de ciudad.

Marbella y las no capitales

En plena caída actual, otra ciudad andaluza, no capital de provincia, sí lo ha conseguido y ha adelantado claramente a la onubense. Es Marbella, en la provincia de Málaga, donde ya cuentan cvon 150.725 habitantes debidamente empadronados y se han convertido en la séptima urbe más populosa de Andalucía.

No es la única ciudad, no capital, que supera a Huelva, ya que Jerez de la Frontera se consolida en cifras más o menos mantenidas en los últimos diez años, ahora en este 2022 con 212.730 habitantes, que la colocan en quinta posición andaluza, sólo por detrás de Sevilla (681.998 habitantes, tras perder 23.000 en 20 años), Málaga (579.076), Córdoba (319.515, que también deja escapar en diez años casi 10.000) y Granada (228.682, unos 10.500 menos que en 2012). Almería no ha podido recuperar los 201.322 que tenía hace dos años, su máximo histórico, y se queda un escalón por debajo, en 1999.237.

Por debajo de los 141.854 empadronados en Huelva quedan Dos Hermanas, en Sevilla (137.561), Algeciras, en Cádiz (199.237), Cádiz (113.066, tras perder desde 1996 un total de 32.529 habitantes) y Jaén, que cierra la lista andaluza por encima de los cien mil habitantes (111.669).

Los municipios con más población en Huelva no se acercan ni de lejos a los más habitados en el resto de provincias andaluzas. No hay cambios apenas, aunque sí es significativo, siendo éste un año electoral para renovar los ayuntamientos, que Cartaya se consolide por encima de los veinte mil, con 20.717, que le permitirá aumentar la Corporación en su plenario. Es el que cierra el listado de siete por encima de esa cifra, que, tras la capital, sigue encabezando Lepe, con 28.617.

Le siguen Almonte, con 25.448, más Moguer (22.643), Aljaraque (22.078) y Ayamonte (21.725), antes del cierre cartayero.

La provincia crece un poco más

Los números globales de la provincia se cierran en el padrón de este año publicado por el INE en 528.763 personas, lo que supone un incremento sostenido en los últimos cinco años que raya los diez mil habitantes, sustentado por el crecimiento en los grandes municipios costeros y en los condales, al amparo de la inmigración.

Aún así, Huelva sigue a la cola en cuanto a población en Andalucía, aunque ha conseguido rebajar su desventaja con Jaén por debajo de los 100.000 habitantes. Desde 2010 ha perdido la provincia jiennense 47.000 personas, mientras la onubense ha ganado en el mismo periodo 10.682. Pero aún queda mucho por recorrer.