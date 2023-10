Huelva, anfitriona de "la gran fiesta de la gastronomía iberoamericana" con Binómico

Un año más, la gastronomía se convierte en el mejor puente para unir las culturas de Huelva e Iberoamérica a través de Binómico. Comienza la cuenta atrás para la tercera edición de este Congreso Gastronómico que tendrá a Colombia como país invitado y que, bajo el lema de Metamorfosis, convertirá a Huelva en la capital de la gastronomía mundial.

El director de Binómico, Alberto de Paz, ha presentado la tercera edición de la cita este miércoles en el patio del Ayuntamiento de Huelva destacando el carácter pionero del congreso como único de esta categoría con periodicidad anual, de Europa. "Somos el único congreso que cuenta con presentaciones internacionales para llevar el nombre de Huelva por los 22 países que conforman Iberoamérica y queremos seguir haciendo que Huelva luzca como perfecta anfitriona de la gastronomía iberoamericana en el mundo".

Para este año han preparado un ambicioso programa con más de 100 actividades que se repartirán por la ciudad a lo largo de los seis días que dura Binómico desde el viernes 20 al 25 de octubre. Los actos se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad. En la Casa Colón (desde el día 23) se podrá disfrutar de los mejores chefs de Iberoamérica. "Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y nombrada 'Mejor Cocinera del Mundo' por The 50 Best, junto con Edwin Rodríguez, serán dos de las figuras más esperadas, a quienes se suman Andoni Luis Aduriz, que celebra el 25 aniversario de su restaurante Mugaritz, un emblema de nuestro país; el riojano Francis Paniego, tras los fogones de un negocio familiar que cumple 125 años de excelsa cocina, y Pía Salazar, nombrada 'Mejor Pastelera del Mundo 2023' por The 50 Best. La presencia de estos primeros espadas de la gastronomía internacional demuestra que Binómico es un referente indudable por la calidad y diversidad del evento”, celebra el director.

Además, se podrá asistir a talleres profesionales sobre productos de la provincia, con guiños a otros iberoamericanos y los más pequeños de la casa volverán a tener su espacio. Se repetirá así Binómico kids, "somos unos verdaderos convencidos de que a través de los niños tenemos que ir generando y manteniendo ese hilo invisible que a Huelva históricamente le une con Iberoamérica y que llevamos en nuestro ADN", explica de Paz. Como novedad, este año se pone en marcha una nueva iniciativa enfocada a los adolescentes. Llega así Binómico Teens, que permitirá participar en el congreso a unos 2.000 alumnos de varios institutos de Huelva, con el objetivo de que aprendan sobre la gastronomía onubense, de Colombia y que profundicen en una alimentación saludable.

Todos los congresistas tendrán la oportunidad de participar en los 'Encuentros con el chef', donde podrán establecer lazos con las principales figuras del panorama nacional e internacional de la cocina.

Pero más allá del Palacio de Congresos de la Casa Colón, Binómico volverá a salir a la calle. Desde el día 20, habrá así una exposición fotográfica sobre las distintas regiones de Colombia en la puerta del Ayuntamiento; un gran programa de conciertos en la Plaza de la Soledad; el popular Festival de Food trucks de ocho nacionalidades distintas con gran representación de la gastronomía de Huelva; el Escenario Cruzcampo, con showcookings de cocineros de nuestra provincia y colombianos. Además, habrá un desfile de trajes típicos de Iberoamérica y una ludoteca tematizada.

El Mercado del Carmen también tendrá un gran peso en Binómico. Se seguirá poniendo en valor el Paseo de las estrellas de la gastronomía, aprovechando que llegarán las máximas figuras del panorama internacional. Y, por supuesto, se harán visitas a restaurantes y establecimientos de la ciudad, donde se harán las comidas y cenas del congreso.

Respaldo institucional de Binómico

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante la presentación la importancia de “un proyecto que une a Huelva con Iberoamérica y con su propia comunidad” al tiempo que ha hecho hincapié en la necesaria colaboración entre instituciones y empresarios para seguid fomentando el desarrollo de Huelva. “Se necesitan alianzas entre gobiernos, sociedad civil, empresario y expertos, que den valor a nuestras señas de identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía…”

Igualmente, Miranda ha puesto de manifiesto la gran necesidad de "mostrar todo lo bueno que tiene Huelva, porque además de poseer grandes virtudes, debemos contarlas bien y en ese sentido Binómico lo hará enseñando al mundo el valor de la gastronomía y la cultura de Huelva".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que "la participación de la sociedad civil ha sido determinante para que este congreso arraigue en una provincia que es un punto de encuentro en la gastronomía iberoamericana. Binómico extiende así un puente con Iberoamérica, reforzando nuestra conexión y orgullo”. Igualmente, ha destacado que "la fortaleza de esta gastronomía radica en la participación de productores locales y en la riqueza de nuestras tradiciones”.

José Manuel Correa, delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, ha reafirmado el compromiso de inversión de la administración autonómica con un evento que “ha hecho eco en el ámbito gastronómico internacional, convirtiéndose en un símbolo y un escaparate de la marca Huelva gracias a gente comprometida que materializa grandes ideas en beneficio de la cultura, el turismo y el desarrollo económico local".