Huelva Comercio señala un descenso de ventas en las rebajas de verano

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha valorado que el periodo de rebajas de verano en la provincia "comenzó muy bien, con buenas expectativas", pero a medida que ha ido transcurriendo agosto, "las ventas han bajado, derivado de la ola de calor y del miedo en el consumidor por la inflación".

En declaraciones a Europa Press, Gemio ha explicado que este periodo de rebajas de verano se ha dividido en dos fases, por un lado, "principios de julio en la que hubo movimiento y los comercios estaban satisfechos con el ritmo de ventas que se llevaba", pero, por otro lado, "a medida que iba pasando ese mes y durante todo agosto la actividad ha ido bajando".

Al respecto, Gemio ha detallado que a finales de julio "hubo una gran ola de calor que hizo que el consumidor se retrajera un poco a la hora de salir a la calle", toda vez que "se produjo un incremento de los precios y que continuamente en los medios se hablaba de las consecuencias de la inflación", lo que ha provocado, a su juicio, "el miedo en el consumidor".

Asimismo, el presidente de Huelva Comercio ha insistido en que el incremento de los precios se "ha notado muchísimo" e incluso "el propio consumidor en ocasiones nos alertaba de lo que habían subido algunos artículos".

"A finales de julio y sobre todo en agosto, comenzaron a subir muchísimos los precios, pero el pequeño comercio, el de confianza, hemos intentado mantenerlos, porque asumimos los costes, aunque llega un momento en que no se puede. La gente, aunque haya subido muy poco, te lo dicen", ha manifestado Gemio.

En ente sentido, el presidente ha incidido en que en el comercio "repercute negativamente la inflación", ya que "cada vez suben más los impuestos, la luz, el teléfono, etcétera", por lo que "la situación es cada vez más insostenible".

"Los ánimos del sector está mal porque no terminamos de salir de una, cuando nos meten en otra, y digo meten porque cada día pagamos más impuestos, la luz se ha convertido en un tributo más y el consumo no termina de levantarse. Además, con las medidas de ahorro energético, al tener los establecimientos a una temperatura limitada, los clientes no entren tanto. Por todo ello, el comercio de proximidad lleva una mochila que cada vez está más cargada hasta el día en que más de uno tengamos que cerrar", ha abundado.

Asimismo, en cuanto a la vuelta al cole, el presidente de Huelva Comercio ha subrayado que se trata de una época "importante" para los comercios de la capital, puesto que "en verano se produce una desbandada de la población hacia los pueblos de la costa o a otros destino de vacaciones", por lo que ahora "vuelve la normalidad y la actividad funciona con un poco más de alegría".

"Además, tiene su punto de vista positivo para papelerías y librerías, por ello queremos lanzar un mensaje a los ciudadanos para que compren en estos establecimientos y no lo hagan por Internet porque perjudica al comercio de proximidad", ha concluido.