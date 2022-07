El comercio de Huelva afronta unas rebajas en las que espera "números verdes"

Las rebajas de verano de 2022 vienen con dos apellidos que tienen cara y cruz: la normalidad y la inflación. Un periodo que el sector en Huelva vive con "grandes expectativas", así lo afirma el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. Gracias al fin de las restricciones "en mayo y junio se ha movido la cosa más", apunta, por lo que ahora, este periodo de descuentos "es importantísimo, tenemos la ilusión de tener al fin números verdes y sobre todo, que funcione la caja".

En paralelo, los establecimientos de proximidad reclaman la vuelta a la regulación que establezca el principio y el fin de las rebajas, de hecho "es nuestra principal reivindicación ante todas las administraciones" desde que se derogara en 2012 la anterior normativa que así lo establecía. La liberalización actual "nos afecta muchísimo, hay que poner un día; ahora hay tiendas que comienzan el 20, 23 o el 26 de junio, pero las grandes superficies tienen ofertas los 365 días del año".

Respecto a la inflación, Antonio Gemio explica que "afecta bastante y no sólo en que el recibo de la luz sea cada vez más caro, nuestros proveedores se ven obligados a subir los precios porque también lo hacen las materias primas y el combustible". A pesar de ello, "los comerciantes de Huelva están manteniendo los precios porque no se puede subir todo lo que lo hace el fabricante, tienes que sacrificarte y ganar menos, nos llevamos el primer palito". Así se presenta el verano y "en otoño Dios dirá", concluye Antonio Gemio.

En la principal calle comercial del centro de la capital onubense y sus alrededores, los establecimientos lucen y anuncian sus precios rebajados con ofertas que varían. Desi atiende en Interesport, donde tienen como principal reclamo el segundo artículo a un euro en textil. "El público está respondiendo", que acude también a la atracción de reducciones aisladas en determinados artículos. Abrieron el periodo de rebajas hace una semana aunque "otros han empezado antes".

La imagen de un pistoletazo de salida comercial para todos y las colas que la acompañaban ha quedado atrás. En la cadena de perfumerías Primor, Patricia y Gema son dos de las trabajadoras que atienden en el establecimiento del centro de Huelva, una ciudad en la que "en verano hay menos público". Clientela que apuesta sobre todo por los artículos relacionados con la protección solar en una empresa que ofrece descuentos sucesivos a lo largo de todo el año, ofertas determinadas cada mes a las que se suman otras en días concretos. Ahora ofrecen un 3x2 en marcas más populares de maquillaje, descuentos de hasta el 40% en el de alta gama o un 30% menos en las fragancias de precios más caros.

Decir Raya en Huelva es decir comercio de moda, Ricardo lleva ese apellido señero para el sector y así luce en su establecimiento de la calle Palacio de moda de caballero. Considera que es mejor "el modelo de antes sin lugar a dudas" porque "no podemos estar con las empresas grandes, que tienen todo el año promociones y eso a nosotros no nos da margen comercial".

En su tienda ofrece descuentos de hasta el 50%, también del 20% y el 30% en otros artículos y lo hace desde este mismo lunes porque "el adelanto es una pérdida de dinero". A pesar de todo, cuenta con una "clientela fiel" más en estas fechas de proliferación de bodas y demás eventos. Por contra, "los fabricantes están fatal, no hay tejidos ni materias primas y lo que antes llegaba en un mes ahora tarda tres meses". De momento, ahí se quedan las consecuencias ya que, asegura, "no repercutimos los gastos que tenemos de más al cliente, no es época de subir precios, pero no tenemos fe en las rebajas".

El 30 de junio se iniciaron las rebajas en la tienda de moda femenina en Huelva de la marca Aiduski, una empresa con establecimientos en varios puntos de España pero de menor dimensión a otras de su perfil de clientas. Allí atiende Vanessa, que explica que desde el 30 de junio los descuentos que aplican llegan también al 50% de máximo junto con otros del 20 y e 30%. "Comparadas con el año pasado las rebajas están flojitas, el año pasado la gente no viajó tanto y fue una locura, pero ahora aquí estamos más tranquilitos". Sin embargo, "funcionamos, tenemos clientes leales, hemos sobrevivido al covid y ahora a la inflación" aunque conscientes de que "somos una empresa pequeñita, no podemos competir con las grandes y no nos podemos permitir adelantar las rebajas".

Frente a la parroquia de la Concepción, la tienda de Celso Prieto y Sara Merino es un hervidero de personas en ese remolino de color que forman los trajes para las grandes ocasiones que ofrecen a su público. Toñi está al frente de este negocio que tiene en estas fechas su momento más potente porque "las fiestas y las bodas en Huelva son en julio, agosto y septiembre", de manera que los clientes "esperan para buscar su look a las rebajas". Si le compran un vestido y le siguen en su redes sociales "les regalamos los pendientes" y ha puesto descuentos que llegan al 70%. El público "está respondiendo", dice satisfecha Toñi, consciente de las crecientes estrecheces económicas derivadas de la inflación y "por eso ha nacido esta planta baja con precios low cost para los trajes de invitadas, tenemos a las mejores firmas en ese rango, tienen otra calidad pero son a imitación de las grandes".