Huelva Comercio prevé un incremento del 15% en las ventas en rebajas respecto a 2019

Huelva Comercio prevé un incremento en las ventas en las rebajas de verano de entre un 10 y un 15% respecto a 2019. Así lo manifestó el secretario general de la asociación, Daniel Caldentey, que comentó que estas previsiones están basadas “en que llevamos un año en el que el consumidor no ha gastado a un ritmo normal, ha gastado mucho menos, con lo cual entendemos que ese gasto no debe recuperarse al cien por cien pero si algo de lo que no se ha producido”.

Según Caldentey, estas rebajas están transcurriendo “con más esperanza” que las de las dos temporadas anteriores, de ahí que las han denominado las rebajas de la esperanza, “porque después de dos temporadas prácticamente sin rebajas debido a la pandemia, con distintas limitaciones , son las que se celebran en un entorno de más o menos normalidad, son las rebajas de la esperanza para los comerciantes”.

Incidió en que “se están desarrollando con cierta tranquilidad”, en cuanto a la afluencia de público, “estamos en un plano aparte y retomando lo que las rebajas eran en el año 2019, en prepandemia”. Apuntó que las rebajas van año tras año “perdiendo su fuerza.

La liberalización de los periodos de rebajas le hace un flaco favor tanto al consumidor como al comerciante, ya que cada establecimiento establece sus propios periodos de rebaja, no hay una homogeneidad en los inicios y eso hace que se pierda un poco la esencia de las rebajas, pero sin dejar de tener la esperanza de que sea una época de ventas para los comercios”.

El secretario general de Huelva Comercio subrayó que “la realidad es que al final estamos recordando, en este periodo pospandemia, lo que las rebajas suponían en el año 2019”.

En cuanto a los descuentos, Caldentey señaló que desde el primer momento se están aplicando “descuentos muy agresivos, de entre 50,60 y 70%, porque nuestros establecimientos comerciales, después de tanto tiempo con las ventas muy restringidas, necesitan liquidez”.

Los artículos más demandados en los establecimientos comerciales “son los textiles, complementos y calzado”.

La media que se gastará el onubense en las rebajas de verano está por debajo de la nacional, mientras que ésta se sitúa en torno a 125 ó 130 euros, en Huelva ronda los 90 euros, recalcó el secretario general de Huelva Comercio, que explicó que las jornadas de más afluencia de personas en las rebajas de verano son los primeros días y los fines de semana, primando el horario el vespertino. “Poco a poco se van diluyendo, son unas rebajas que tienen un efecto cada vez más corto, más concentrado en los primeros días”.

Recordó que las rebajas de invierno y verano llegaron a ser casi una tercera parte de las ventas del año, “ahora no llegan al 10%, en los casos más optimistas. Ha bajado mucho el peso específico de las rebajas dentro de la facturación anual de los comercios”.

Para Vanessa Ramírez, de la tienda de ropa Aiduski, “las rebajas están flojitas” aunque se está notando “un poco de movimiento”. Empezaron el pasado 1 de julio y los primeros días “había expectación” y ahora “va poco a poco”.

Reconoció que su clientela “es muy fiel. El stock es pequeñito, van entrando cosas nuevas y se va renovando todas las semanas”, a lo que añadió que vende ropa casual y vestidos estilo boho chic, “que se pueden poner desde adolescentes a mujeres de cualquier edad”. Los descuentos son del 20% en ropa, calzado y bolsos.

Ramírez recalcó que en su establecimiento se siguen todas las medidas de seguridad. Se desinfecta el probador, las prendas “se planchan a alta temperatura”, hay hidrogel para empleadas y clientes y la tienda “no tiene puerta para que corra el aire”.

Puri Espinosa, de Kukadas, también coincidió en que son unas rebajas “tranquilas” pero “se ve algo de movimiento en relación al año pasado, no se puede comparar con 2019”. En su caso, las rebajas de verano comenzaron a mitad de junio aunque hace promociones durante todo el año.

Los primeros días de rebaja se notó más afluencia de personas. Espinosa aclaró que las ventas que se realizan no se ciñen únicamente a los artículos rebajados, hay de nueva temporada, “la semana pasada traje cosas nuevas y las he vendido antes que las de rebajas”.

Espinosa considera que desde las administraciones no se le está dando el suficiente apoyo al comercio del centro de Huelva, “se ayuda más a los centros comerciales”. Reconoció que este año no tiene expectativas, “intentar salvar la temporada. A partir de la temporada que viene espero que sea mejor”. No obstante, destacó que se clientela es fiel “no puedo quejarme de mi clientela”.

Ricardo Toscano, de Raya, aseveró que las rebajas de verano están siendo “muy flojas”. Argumentó que “no se viaja y no se consume”, pero se empieza a reactivar “la parte de la ropa de ceremonia y por ahí podemos salvarnos, porque lo que es la ropa de sport, muy poco”.

Toscano aseguró que “el comercio tradicional lo tiene francamente mal, no tiene ayuda de nadie y tiene que tener un stock grande porque el cliente quiere variedad y hay que tenerla”. Recalcó que “se enfrenta a grandes campañas” de las grandes superficies comerciales, “que están todo el año realizándolas y no se puede competir con ellas”. Abogó por “una legislación que cuide del comercio tradicional”.

Indicó que en 2020 “hubo, por cierta parte de los ciudadanos, un sentimiento de apoyo al comercio y eso no ha pasado este año”.