Los hoteles de Huelva prevén reabrir antes del 15 de mayo una vez termine la crisis del coronavirus

El cierre de hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y campings avanza al mismo ritmo que lo hace la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. Cada establecimiento de alojamiento tiene una previsión de reapertura de sus puertas y mientras que el escenario más optimista se fecha para el 31 de marzo, el más pesimista lo hace el 15 de mayo. Son datos que apunta a Huelva Información el Círculo Empresarial de Turismo. Esta entidad se está encargando de recoger los informes de cierre temporal por parte de los diferentes alojamientos –con la fecha de cierre y la previsión de reapertura– para hacerlos llegar a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, puesto que ha habido problemas telemáticos en estas últimas horas debido al colapso generado.

Ya se suman por 45 los hoteles y apartamentos turísticos que han cerrado sus puertas de formas temporal, que de manera conjunta suponen más de 15.000 plazas. También se ha registrado el cierre de dos campings, que suponen unas 7.600 plazas, de las 19.000 que hay en la totalidad de la provincia. En cuanto a las plazas hoteleras que hay en estos momentos la cifra supera el millar, aunque en los próximos días descenderá por debajo de las cuatro cifras, según apunta Rafael Barba.

El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo ha querido dejar claro que tener alojamientos abiertos no quiere decir que se esté “haciendo negocio” de todo esto ya que “no estamos abiertos porque queramos” puesto que de algún modo u otro se está exponiendo a los trabajadores. “Es que no podemos echar a un cliente del establecimiento” –hay incluso personas mayores, de alto riesgo, con autocaravanas–, al tiempo que ha remarcado que no todos los que se hospedan actualmente en la provincia son turistas sino que hay trabajadores de otras empresas. “Tenemos que dar servicio” al tiempo que como es lógico se ha recomendado a la gente que no salga de los establecimientos. En esta línea, desde el Círculo Empresarial de Turismo están trabajando en facilitar el cierre de los establecimientos que lo quieren hacer, es decir, mediando para intentar que no haya varios alojamientos abiertos con 3 o 4 habitaciones ocupadas sino todo lo contrario: menos alojamientos con más plazas ocupadas. “Es una forma de reducir el impacto”, explica Barba.