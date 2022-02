El Hotel Sierra Luz de Cortegana incorporará a su restaurante una carta en braille

El Hotel Sierra Luz de Cortegana incorporará una carta en braille en su restaurante. Francisco García Soriano, director de la Once en Huelva, y Raquel Prieto, consejera territorial de Andalucía, han visitado las instalaciones. Ambos han acudido por primera vez a dicho espacio y han recorrido el establecimiento hotelero acompañados por algunos trabajadores y la delegada de la Fundación Tutelar TAU en Huelva, Rocío Maestre. Además, han contado con la presencia de Rafael Pozo, fundador de la Fundación TAU, entidad que nace en 1994 y ofrece un servicio de apoyo para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Tras el encuentro, se ha llegado a algunos acuerdos, como la elaboración de la carta del restaurante en braille, para ponerla al servicio de todas las personas con alguna discapacidad visual. También, se impartirá un curso de aprendizaje para que los trabajadores cuenten con nociones sobre el lenguaje de signos. Todo ello servirá para que los asociados de la Once puedan conocer el servicio y disfrutar en un ambiente "de máxima amistad y confianza".

El establecimiento hotelero ubicado en la localidad onubense fue inaugurado en el año 2009 y se ha convertido en una gran apuesta por el Turismo Accesible, dispone de servicio de restaurante, alojamiento, piscina climatizada, sala de reuniones, solárium y jardín. Además, cuenta con el premio Andalucía de Turismo 2021 en la categoría de Accesibilidad e Inclusividad Turística. También, ha obtenido el Premio Turismo de la provincia de Huelva en reconocimiento a la Accesibilidad e inclusividad turística. Se trata de dos grandes reconocimientos que lo califican como un centro único en la provincia de Huelva por su completa adaptación.

Tras la visita, Francisco García ha valorado positivamente el proyecto de dicho hotel: “A mí particularmente me interesa bastante, en nombre también del grupo social Once, porque siempre se puede apoyar estas iniciativas entre asociaciones, al fin y al cabo el trabajo que realizamos es éste, el poder hacerle ver a la sociedad que trabajamos para todo el mundo”. También, ha explicado que es fundamental seguir trabajando en dicha materia: “Igual que la Fundación TAU, el grupo social Once trabaja todos los días para que la sociedad y las empresas sean cada vez más inclusivas, que eliminemos las barreras, sobre todo las mentales”.

Asimismo, Raquel Prieto ha ensalzado la importancia de dar visibilidad a este tipo de hospedajes: “Este hotel me ha sorprendido para muy bien, creo que tiene un entorno idílico y unas características a nivel de accesibilidad para todos los colectivos, para todas las personas y para todos los ciudadanos, en beneficio de pasar unos días en una estancia que te puede aportar toda la tranquilidad de este entorno que nos rodea”. También, ha confesado que tiene en mente realizar una actividad colectiva en sus instalaciones: “Me ha gustado muchísimo, de hecho voy a plantear el poder organizar aquí alguna escapada rural con nuestro colectivo, nuestros afiliados. Creo que deben de conocerse más estas iniciativas, este tipo de hospedajes que ayudan a todas las personas que vienen a disfrutar de ellas”.

Por último, Rafael Pozo ha hablado del objetivo de este proyecto social: “Este hotel fue diseñado para las personas con cualquier tipo de minusvalía o discapacidad, para que no tuvieran ningún obstáculo. Esto es una empresa netamente social, donde no hemos buscado en ningún momento los beneficios económicos, sino darles un servicio de calidad de vida a aquellas personas que han visto reducido su ocio debido a su circunstancia. Intentamos ponérselo fácil para que puedan disfrutar de unos días de diversión en compañía de sus seres queridos y así evitar las barreras que se encuentran en otros espacios”.