La ONCE abre sus puertas a la sociedad onubense durante esta semana

La ONCE va a celebrar, desde mañana lunes y hasta el próximo domingo, la Semana de la ONCE, este año bajo el lema ‘ConONCEnos’. Tras la suspensión el año pasado de estas jornadas debido a la pandemia, la semana de la ONCE ofrece un centenar de actividades en las ocho provincias para que los ciudadanos experimenten en primera persona cómo es la vida de las personas ciegas y los obstáculos que tienen que vencer en su día a día.

“La Semana de la ONCE en Andalucía siempre es especial - afirma la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet-. Pero este año es mucho más especial si cabe, porque llevamos dos años sin vernos y tenemos que recuperar el tiempo perdido”. “El lema ‘ConONCEnos’, es muy acertado -añade- y queremos que los afiliados sean los protagonistas y la sociedad reciba todo ese cariño que nos da día a día en las calles de Andalucía. Y queremos contarle a la sociedad que los sueños son posibles y que la gente con discapacidad visual es capaz de hacer lo que se proponga”. El lema es idea de María Teresa Gamero, auxiliar administrativa de la ONCE en Huelva.

En esta ocasión la ONCE busca interactuar con personas, administraciones, empresas y tejido social para sensibilizarles acerca de las peculiaridades de la movilidad del colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave y la necesidad de una mayor accesibilidad en los entornos.

La gran parte de las actividades programadas será presencial pero también habrá actos que podrán seguirse vía online, como una webinar dirigida a médicos de familia para informarles sobre los servicios de atención personal o requisitos de afiliación a la ONCE, o una mesa sobre accesibilidad, domótica y autonomía, en la que profesionales de estas materias explicarán la relevancia que está cobrando estas innovaciones en la vida de las personas ciegas.

Respecto al programa, desde este lunes al viernes 8 de octubre en la sede de la ONCE de Huelva, el lunes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 19:00; de martes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00, y el viernes de 10:00 a 13:00, se podrá ver La Casa Inteligente, una exposición para que el público descubra cómo las personas ciegas pueden controlar a través de la domótica y de aparatos tiflotécnicos la televisión, luces o asistentes de voz para vivir en primera persona cómo es su día a día. La visita será guiada por técnicos de Servicios Sociales de la ONCE.

El martes, de 20:00 a 21:00, el grupo de teatro Homero, de la ONCE de Sevilla, representará 'La clase muerta', bajo la dirección de Araceli de Areba, en el Teatro España de La Palma del Condado.

El miércoles, en la sede de la ONCE de Huelva; de 12:00 a 13:30, se le rendirá un homenaje a los jubilados, y para el jueves, de 11:00 a 13:00 se ha organizado una visita cultural guiada por sitios emblemáticos de la ciudad, donde afiliados de la ONCE y un grupo de personas externas compartirán experiencias sobre accesibilidad desde el punto de vista cultural.

El jueves 7, en la sede de la ONCE de Huelva, de 10:00 a 12:00 se podrán experimentar las sensaciones que tiene una persona de baja visión paseando en un tándem. Los pilotos serán personas videntes y la persona que viaje detrás irá con un antifaz, y de 18:00 a 19:00, a través del Club Braille, personas ajenas a la ONCE junto con afiliados compartirán el acceso a la información a través de este sistema.