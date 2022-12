El Gordo de la Lotería en Huelva: estos son los lugares donde ha sonreído la suerte

A las puertas de uno de los días más mágicos del año, el de la Lotería de Navidad, Huelva se prepara para confiar en la suerte. Las administraciones de lotería se llenan de onubenses y visitantes dispuestos a dejarse los ahorros en el "décimo premiado". Para algunos, un pasaporte hacia una vida de ensueño. Para la gran mayoría, una oportunidad de mejorar su calidad de vida, marcada este año por la inflación y la gran subida de los precios.

Sea como sea, la provincia se tiñe de color esperanza ante la llegada del 22 de diciembre y los que juegan este año se imaginan brindando con champagne junto al boleto ganador del primer premio de la Lotería Nacional. Y aunque soñar con este momento resulta de lo más tentador, la realidad es que Huelva no es precisamente una de las provincias más "afortunadas" del territorio nacional.

De hecho, en la onubense es en la que menos veces ha tocado el Gordo a lo largo de la historia en relación al cómputo andaluz y nacional. Desde 1812 en Huelva solo ha caído el Premio Gordo de la Lotería de Navidad un total de 6 veces. Y la mayoría, en los últimos años.

"Hasta el año 2010 las administraciones de lotería eran las que vendían los décimos preimpresos, como los conocemos todo. Pero a partir de ese año, se inicia la venta a través del terminal en todos los puntos al cliente (ya sean administraciones, bares, quioscos o papelerías) aunque el soporte físico (el resguardo) es distinto al décimo. Igualmente, esto abre la posibilidad de que toque más, ya que se aumenta mucho la venta", explica a Huelva Información Antonio Delgado, delegado comercial en Huelva de Loterías y Apuestas del Estado.

Ese es el motivo, apunta Delgado, por el que últimamente se hayan repartido más premios en Huelva, aunque en menor cuantía que en una administración, "ya que son resguardos contados". El primer ejemplo de esto ocurrió el año 2012, la primera vez que tocó el Gordo, en Villarrasa. "Fue un resguardo y tocó 400.000 euros. Fue la primera vez que caía en la provincia y no era en una administración como tal, el décimo fue comprado en un estanco de la localidad condal", explica. Desde Loterías y Apuestas del Estado aseguran que esta vez, aunque no fue la más importante, sí fue la más simbólica, ya que con ella el primer premio llegaba a la provincia de Huelva de manera histórica.

En 2018 cayó el Gordo por triplicado, en tres localidades. Ese año el sorteo de Navidad dejaba 1.200.000 euros. El Gordo se localizó en sólo tres décimos vendidos en dos puntos de venta (Ayamonte y Huelva capital) y en una administración del la aldea del Rocío en Almonte. En la capital tocó en la librería Cobano y administración de lotería número 39.750 de Huelva capital, situada en la calle Isla Cristina del barrio de Isla Chica, que repartió 400.000 euros del número agraciado, el 3.347. Igualmente, la administración de lotería número 4 de la aldea de El Rocío de Almonte y la número 39.005 de Ayamonte repartían 800.000 euros del número 3.347.

Sin embargo, no fue hasta el 2020 cuando el Gordo cayó "en mayúsculas" en la provincia. En la administración de la Avenida de Andalucía de Punta Umbría sonreía la suerte con el número 72897, del que se vendieron 600 billetes, lo que supuso un reparto de 240 millones de euros entre los agraciados.

Un año después, el "premio gordo" se lo llevaba Ayamonte. Así el pasado 2021 el 86.148 dejaba un total de diez décimos premiados en Andalucía, todos en la administración de Loterías número 2, ubicada en la calle Angustias, número 1 de Ayamonte. Cuatro millones de euros.

En Ayamonte, en la Administración de Loterías San Pancracio, aún siguen soñando con el día en el que dieron el Gordo el pasado 22 de diciembre. Shaila, su propietaria, no encuentra las palabras que definan cómo vivió aquel momento. "Al ser un billete no lo veía ni en la lista. Al verlo no pude evitar llorar y gritar sin parar. Fue increíble". El premio se vendió en verano y, asegura Sheila, los afortunados eran de Sevilla, Badajoz y de otros puntos de España. Desde esta administración, no saben si se deberá a haber repartido el Gordo el pasado 2021 o a que "todo el mundo tiene ganas de ser hacerse rico este año", pero la cuestión es que no han dado a basto. "Este año he tenido que pedir tres veces lotería. En octubre ya me quedé sin nada", afirma. En cuanto a los números más demandados, cuenta que un brujo decía que este año tocaría el el 20182 y ha sido muy demandado. Por otro lado, el 7 y el 5 siguen siendo los más elegidos.

En esta administración lotera, la segunda más antigua de Ayamonte, confían en que este año vuelva a tocar el premio Gordo y si no "al menos, un quinto, pero en muchos billetes", cuenta entre risas la ayamontina.

Algo que, sin duda, también esperan en la administración de la Avenida de Andalucía de Punta Umbría, donde también sonrió la suerte en 2020 dejando el primer premio. La lotera, Carolina Vázquez, se mostraba muy emocionada, ”nos enteramos cuando comenzaron a llamarme para decírmelo y no me lo creía, estábamos super contentas y muy felices de poder repartir este premio en un año que fue tan complicado para todos”, contaba a este periódico.

Carolina pertenece a una familia de gran tradición como loteros, “esta administración la fundó mi abuelo hace cincuenta años”, pero no ha sido hasta la tercera generación que la suerte les ha permitido entregar un premio tan importante. Y es que se trata del mayor premio que ha caído en la provincia en toda la historia, tal y como ha corroborado Antonio Delgado, de la administración provincial de Loterías del Estado.

De todos es conocido el carácter eminentemente turístico de Punta Umbría, por lo que en este sentido muchos de los 600 décimos vendidos aquel año se repartieron por toda España.

La suerte de la Librería Cobano: el único lugar donde ha tocado 'El Gordo' en Huelva capital

En el año 2018 el número 3.347 fue el agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, caía en todas las provincias andaluzas. En Huelva se vendió en Ayamonte, El Rocío y en la capital.

La librería 'Cobano' y administración de lotería número 39.750 de Huelva capital, situada en la calle Isla Cristina del barrio de Isla Chica, repartía así 400.000 euros del número agraciado con el 'Gordo'.

Esta fue la primera vez (y la única) que se daba un premio del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad en la capital.

El propietario de Librería Cobano recuerda aquel primer premio de la Lotería de Navidad como algo histórico en la ciudad de Huelva. Un hecho que, dice, abrió de par en par las puertas de lo que viene ahora: un éxito rotundo de ventas de cara a las fechas navideñas.