El onubense José Luis Gómez, Premio Carmen de Honor de la Academia de Cine de Andalucía.

La Academia de Cine de Andalucía ha decidido conceder su Premio Carmen de Honor al actor, director teatral y miembro de la Real Academia Española (RAE) José Luis Gómez nacido en Huelva en 1945. El actor recibirá el galardón en la gala de la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebrará el 3 de febrero en la Casa Colón de la ciudad de Huelva y se retransmitirá por Canal Sur, ha informado la institución cinematográfica en una nota.

"Gómez, con una amplia trayectoria como intérprete y director teatral, marcó un antes y un después en la historia de nuestro cine al ser el primer actor español en triunfar en Cannes. Lo hizo como Mejor Actor, por Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1976)", ha destacado la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía. Asimismo, han remarcado su "carácter pionero, cosmopolita y culto lo situó, desde los inicios de su carrera, como uno de los mejores intérpretes de su generación, con una galardonada trayectoria, que se consolidó con grandes nombres del cine español".

Una carrera brillante

Tras su éxito en Cannes, Gómez fraguó una brillante carrera cinematográfica con cineastas de la talla de Pedro Almodóvar, Jaime de Armiñán, Juan Sebastián Bollaín, Jaime Chávarri, Milos Forman, Manuel Gutiérrez Aragón, Eloy de la Iglesia, Pilar Miró, Carlos Saura o Gonzalo Suárez, entre otros. Ha compaginado su trabajo como actor y director teatral con una trayectoria que, además de su galardón cannoise, incluye tres nominaciones a los Premios Goya y su participación en el reparto de obras tan icónicas como Los abrazos rotos y La piel que habito, de Almodóvar, La estanquera de Vallecas (Eloy de la Iglesia) o Beltenebros (Pilar Miró).

Su último trabajo cinematográfico, Competencia Oficial (Mariano Cohn, Gastón Duprat), se estrenó en el Festival de Venecia, ganó el Premio Feroz a Mejor Comedia y le permitió trabajar junto a Penélope Cruz, Oscar Martínez o Antonio Banderas, el primer Premio Carmen de Honor de la historia de la Academia de Cine de Andalucía.

"Indecible gratitud"

El actor se ha mostrado honrado por el reconocimiento, "recibo este Premio Carmen de Honor de la Academia del Cine de Andalucía con indecible gratitud y contento. Soy andaluz y vuelvo cada año a nuestra tierra. Pero he de hacer una apostilla imprescindible: he sido una estrella fugaz del cine, e hice muchas menos películas de las que me fueron ofrecidas".

José Luis Gómez, que tomó posesión como miembro de la Real Academia Española (RAE) en 2014 con el Breviario de teatro para espectadores activos, obtuvo su formación profesional en Alemania, en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia, y en la escuela de Jacques Lecoq (París), trabajando, a su regreso a España, en obras de Kafka, Handke o Brecht. Ha dirigido el Centro Dramático Nacional y el Teatro Español, además de ser director-fundador del Teatro de La Abadía desde 1995. Además de ser Hijo de Predilecto de Andalucía desde 2018, entre los numerosos galardones que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de Teatro (1988), la Medalla de Andalucía (1988), el Premio Andalucía de Cultura (1992), la Cruz de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa (1997), la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2005). EFE