Gente inteligente: Cinco formas infalibles de caer bien a la gente

Hay personas con carisma natural que saben desenvolverse muy bien en la comunicación con las demás personas, tanto en público como en privado. Y luego hay mucha más gente que se lo curra. Las habilidades sociales son la competencia de la inteligencia emocional que más y mejor te va a ayudar a alcanzar tus objetivos personales y profesionales, y se puede entrenar. Hoy te traigo cinco estrategias para trabajar tu don de gentes.

Merece la pena porque influye de forma decisiva en aspectos tan determinantes como la primera imagen que dejas, tu marca personal o el cómo te recuerdan, tu capacidad de negociación y persuasión, tu capacidad de exposición, tu habilidad para seducir, para hacer equipo, para educar, para socializar… Así de importante es saber comunicarte y relacionarte de forma nutritiva con las demás personas.

Aquí te dejo cinco estrategias para caer bien y que puedes practicar. Están basadas en cinco cosas que a todo el mundo le gusta.

Sonríe y cuida tus gestos. El lenguaje corporal diferencia una conversación buena de una magistral. Sería muy largo nombrar los gestos para caer bien. Baste con decir que los que te van a ayudar son los que inspiran positividad: posturas relajadas, sin cerrar brazos o piernas, mostrando siempre que puedas las palmas de las manos, inclinándote levemente hacia la o las personas con las que interactúas, mirando a los ojos y con tu herramienta más poderosa para caer bien encendida: tu sonrisa. Hay un efecto espejo por el que las personas te van a imitar inconscientemente, y a todo el mundo le gusta estar en modo positivo.

Pregunta con genuino interés. Con sinceridad, es decir, de verdad, haz preguntas abiertas de esas que no se pueden contestar con un monosílabo. A todo el mundo le gusta contar cosas con las que disfruta. Por eso, el arte de preguntar y alimentar una conversación es muy útil para caer bien. ‘¿Qué te gusta a ti hacer en tu tiempo libre?’ ‘¿Qué me aconsejas para ver en tal sitio?’ ‘¿Cómo te fue a ti en aquella experiencia?’ Sólo puedes estropear esta estrategia si después de hacer la pregunta, no escuchas la respuesta. Esa es justo la siguiente clave.

Escucha y deja claro que lo estás haciendo. No vale sólo con escuchar de verdad para no salir por peteneras cuando te toque intervenir a ti, también es muy poderoso para caer bien hacer evidente tu escucha con pequeñas respuestas fáticas como ‘es verdad, sí’, ‘cierto’, ‘ajá’… A la gente le gusta que la escuchen, pero le flipa sentirse escuchada.

Llama a la gente por su nombre. Apréndete los nombres medianamente rápido si os estáis conociendo, y sobre todo recuérdalos. Está demostrado que simpatizamos más rápido cuando nos sentimos valoradas o valorados, y escuchar nuestro nombre enciende ese proceso.

Muestra autenticidad y sé natural. Los artificios no nos gustan demasiado. Las frases rimbombantes o las lecciones encubiertas, por muy envueltas en amabilidad que lleguen, suelen caer mal. A la gente le va eso de sentirse identificada con cómo es una persona o con lo que cuenta, y tendrás muchas más posibilidades de conseguirlo si te fijas bien en con quien te relacionas y si te muestras tal como eres en eso que ves.

Una última estrategia para caer bien, en la que se condensan todas las que has leído hasta ahora, es esta: haz que las personas se sientan cómodas contigo. Si consigues esto, no habrá quién se te resista. Sólo recuerda que, para hacer sentir cómodas a las demás personas, es muy importante primero sentirte tú cómoda o cómodo contigo. Otra cuestión de inteligencia emocional…