Huelva abre el telón del cine Iberoamericano

La 'Fiesta del cine' arranca este viernes con una de las ediciones más esperadas en la historia del Iberoamericano. Tras dos años de restricciones por la pandemia, el Festival de Huelva da el pistoletazo de salida llenando de vida el centro de la ciudad.

El Palacio de Congresos de la Casa Colón ha sido el escenario elegido para inaugurar la 48 edición del certamen. Una gala marcada por los reencuentros en la que los cineastas de ambos lados del Atlántico han vuelto a darse la mano a través de la gran pantalla.

La semana grande del audiovisual ha comenzado con la tradicional y esperada alfombra roja, que se convertía en el centro de todas las miradas en el preámbulo de la gala inaugural.

A las puertas de la Casa Colón hemos visto posar a los protagonistas participantes en las distintas secciones de esta edición, además de reconocidas figuras del cine, la televisión y las redes sociales. Entre los rostros más populares han estado la actriz y humorista Silvia Abril (encargada de conducir el acto); la premiada Greta Fernández; la cantante onubense Mara Barros; María Estévez, Sergio Correa y Desiré Reyes, miembros del jurado oficial; el conocido dj Pepino Marino; las actrices Mireia Oriol y Paula Malia o la emblemática Lolita, que ha sido una de las más ovacionadas por los presentes.

La Sección Oficial de Largometrajes ha tenido una numerosa representación por parte de los equipos de ‘Perejil’, con la asistencia del director, José María Cabral, y el actor Ramón Emilio Candelario; ‘Receta no incluida’, con su directora Juliana Maite, los actores Marietere Vélez y Gabriel Alexander Leyva y la productora Vilma Liella; la actriz de ‘Regra 34’ Sol Miranda; el director de ‘Un lugar llamado dignidad’, Matías Rojas Valencia; la directora de ‘Paula’, Florencia Wehbe; y el director de ‘Rinoceronte’, Arturo Castro.

La Sección Oficial de Cortometrajes ha estado representada por el director de ‘El Crédito’, Álex Escudero; el director de ‘El Plan’, Teo Martínez, junto a los actores Helena Kaittani y Álvaro Tejero; Carlos Martín García, director de ‘Quien’; Elías Pérez y Mercedes Hoyos, director y actriz de ‘Se van sus naves’; Jordi Calvet e Iván Hidalgo, director y actor de ‘Takbir’; y Alejandro Lobo, director de ‘Amo cada átomo de tu cuerpo’.

Han asistido también a la Gala de Inauguración miembros de los títulos que compiten en las secciones Pantalla Huelva y Talento Andaluz, por parte de películas como ‘A las mujeres de España. María Lejárraga’, con la asistencia de su directora, Laura Hojman, y su productor, Guillermo Rojas; ‘El mundo es vuestro’, con los intérpretes Carmen Canivell y José Chaves y la productora Agus Jiménez; y ‘Héroes de Barrio’, con la actriz Lisi Linder y la directora Ángeles Reine.

La gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación como el alcalde de Huelva y presidente de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Gabriel Cruz; la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, entre otros representantes del Patronato de la Fundación. Han asistido, asimismo, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín. También han estado presentes la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, y el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega.

Alrededor de las 19:00 daba comienzo la cita con una Silvia Abril eufórica de estar en Huelva. La actriz ha asegurado que pese a haber oído hablar mucho del Festival onubense, nunca había tenido la oportunidad de visitarlo. Por eso, este año ha sido especial para ella. "Era el único de Andalucía en el que no había estado, así que ahora por fin cierro el círculo y estoy encantada". Silvia Abril se ha mostrado feliz con el trato recibido por la gente de Huelva, así como por el equipo técnico del Iberoamericano y de su director. Igualmente, ha bromeado con el buen clima de la provincia: "Vamos a comernos las uvas en triquini". La humorista, que se marchará enseguida de la provincia porque está rodando su próxima película, ha afirmado que volverá en los próximos días. Además, ha puesto en valor la belleza de un reconocimiento como el 'Premio Luz' y ha aprovechado para pedir al Festival un premio para ella: "Pero yo no quiero el Premio Ciudad de Huelva, yo quiero que me den el Premio Luz", ha contado entre risas.

El recién reformado Palacio de Congresos onubense se ha inundado de aplausos tras el comienzo del acto, que arrancaba al son de la Banda Sinfónica de Huelva y la voz de una maravillosa Mara Barros vestida a lo Miguel Bosé en 'Tacones lejanos', interpretando la canción Yo quiero ser una chica Almodóvar.

Tras un repaso a la programación de la 48 edición del Festival a cargo de las actrices Mireia Oriol y Paula Malia, hacía su aparición estelar Lolita, encargada de entregar el Premio Luz a la homenajeada de este año, la joven actriz Greta Fernández.

Sin embargo, momentos antes de entregarle el galardón, la hija de Lola Flores ha protagonizado un divertido momento con el público. La actriz ha mencionado los orígenes onubenses de su abuelo, nacido en Bollullos Par del Condado y criado en La Palma. Y tras ser ovacionada por el público aseguró que Bollullos también fue cuna del torero Pedro Carrasco. Tras el revuelo del público ante la equivocación, Lolita rectificó bromeando entre risas apoyada por su compañera y amiga Silvia Abril.

Tras este momento llegaba el instante más emotivo de la noche. El actor catalán Eduard Fernández ha sido la gran sorpresa de la gala, con un mensaje en vídeo de elogio y orgullo hacia su hija Greta: "Si tuviese una hija, querría que fuese Greta Fernández", ha confesado en un entrañable vídeo.

El reconocido actor, que tenía previsto estar presente en Huelva para sorprender a su hija, no ha podido venir en el último momento por sentirse indispuesto, pero ha querido estar presente a través de un vídeo que no ha dejado a nadie indiferente.

La propia actriz, ya en el escenario y visiblemente emocionada, ha confesado que, antes de ver a su padre en la pantalla "estaba tranquila, sentada, pensando en qué decir", y le ha dado las gracias por "ese mensaje tan precioso".

Ha dicho que lo que su padre ha explicado "ha sido lo que he vivido desde pequeña", con "con mucho amor y cariño, y me he podido dedicar a la interpretación", para ensalzar también la influencia de su madre, la "escritora maravillosa" Esmeralda Berbel.

Fernández, con tan solo 27 años, ya ha recibido la Concha de Plata a la Mejor Actriz en San Sebastián y ha sido nominada a los Premios Goya, Forqué, Feroz y Gaudí. Además, ha trabajado en cine y televisión con creadores como Isabel Coixet, Isaki Lacuesta o Álex de la Iglesia.

Visiblemente emocionada, ha recibido el Premio Luz de manos de Lolita refiriéndose al nombre del galardón. “Es un muy buen nombre para un premio”, ha dicho, antes de agradecer a toda la gente que le ha dado luz a lo largo de su vida, especialmente a sus padres. Fernández ha terminado su intervención con guiño al futuro y a la primera canción interpretada por Mara Barrros. “Yo también quiero ser una chica Almodóvar”, ha dicho con una sonrisa.

La gala ha culminado con la proyección del documental 'Sintiéndolo mucho', del director Fernando León de Aranoa, que cuenta la vida del cantante Joaquín Sabina. Un documental que se ha podido ver en primicia en Huelva antes de su estreno oficial en cines el próximo 19 de noviembre.