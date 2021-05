Gabriel Cruz respalda la apertura del proceso de Primarias en el PSOE

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado sobre el adelanto de las primarias del PSOE andaluz al mes de junio que la dirección federal "ha ejercido sus competencias y ha considerado que este es el momento de abrir el proceso", por lo que espera que se desarrollen "de la mejor manera" y "pensando que lo más importante es el proyecto con el que concurriremos a las elecciones andaluzas y sobre todo con la marca del partido, desde la unidad y desde el compromiso con la ciudadanía". Cruz ha remarcado que la obligación de los políticos es "para con los ciudadanos", por lo que cree que hay que "poner en marcha" el proyecto que considera "que es el mejor".

"Si se pone en marcha este jueves el mecanismo de primarias del PSOE andaluz estaré en ellas sin distraerme ni un segundo de lo que más me ocupa, lo que me preocupa y lo que me ilusiona, que es mi ciudad y los ciudadanos de Huelva, y a partir de ahí, cubrir las diferentes etapas", ha añadido el regidor.

Con respecto a este adelanto, el alcalde ha señalado que "es una decisión de los órganos responsables y competentes", al tiempo que ha aseverado que "es cierto que el martes hubo unas elecciones en Madrid en las que se produjeron unos resultados que están muy lejos de aquello que nosotros considerábamos o esperábamos", por lo que "a partir de ahí se hace una reflexión y se considera que es el momento".

"El día a día es lo más importante y no podemos estar distraídos permanentemente en cuándo. Sabemos que van a venir procesos orgánicos, de designación de candidatos y también para las diferentes direcciones del partido y, por lo tanto, cuanto antes cerremos ese asunto mucho mejor", ha concluido.