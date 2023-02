El alcalde Gabriel Cruz confirma que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Huelva

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha confirmado este miércoles que será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales, por lo que optará a la reelección aspirando a cumplir su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento onubense.

Lo ha hecho esta tarde, en declaraciones a los periodistas y ante la ministra de Sanidad, Carolina Darias, precisando: "yo creo que nadie tiene duda todavía que voy a ser el candidato y a partir del 17 de junio, que se toma posesión, voy a ser el alcalde de Huelva".

Con ilusión, ambición y muchísimas ganas he confirmado que seré el candidato a la alcaldía de Huelva porque el trabajo hay que terminarlo. Después de vivir un paréntesis inesperado tenemos que seguir por la senda del progreso para continuar construyendo la Huelva de las personas. pic.twitter.com/HbCsAXN650 — Gabriel Cruz (@GabrielCruzSt) February 22, 2023

Y, además, ha dicho, lo hace "con ilusión y con ambición y con muchísimas ganas, porque el trabajo hay que terminarlo y hemos vivido una circunstancia que lo han condicionado gravemente; lo hemos visto en todos los aspectos, en los aspectos culturales, sociales... hemos vivido esta etapa como un paréntesis y ha habido que recalcular como se dice en los navegadores y volver a hacerlo".

Cruz ha incidido en que su candidatura era algo que se sabía "no era lógico que a estas alturas si yo no iba a ser candidato no hubiera salido ya alguien para serlo".

"Ante un panorama como el que se nos abre y sobre todo con la responsabilidad de culminar el trabajo emprendido hace ocho años si me voy a presentar nuevamente a las elecciones municipales en la ciudad de Huelva, encabezando la candidatura del PSOE", ha concluido.

Gabriel Cruz es, en la actualidad, el único alcalde de una capital andaluza que gobierna con mayoría absoluta.