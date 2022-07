La Fundación Atlantic Copper y Proyecto Hombre Huelva renuevan su alianza

La Fundación Atlantic Copper ha rubricado un año más su compromiso con la Fundación Centro Español de Solidaridad (CES) de Huelva impulsora en la provincia del Proyecto Hombre y sus programas para la atención integral de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones y el apoyo a sus familias.

Esta colaboración ha quedado plasmada en el convenio suscrito entre ambas entidades, en virtud del cual la Fundación Atlantic Copper destinará en 2022 un presupuesto de 9.000 euros para apoyar las acciones que desarrolla CES Huelva.

“Nuestro compromiso con Huelva se manifiesta en el apoyo de acciones sociales en numerosos ámbitos que, en el caso del Proyecto Hombre, incorporan una vertiente humanitaria que nos hace más sensibles si cabe ante los problemas de drogodependencias y otras adiciones que lamentablemente afectan a cientos de familias”, ha manifestado Heliodoro Mariscal, presidente de la Fundación, tras la firma del convenio. “Llevamos desde nuestra creación colaborando con Proyecto Hombre porque sabemos lo necesarios que son todos los recursos para desarrollar unos programas de prevención y apoyo cuya efectividad cuentan con un respaldo internacional”, ha subrayado Mariscal.

Juan Vázquez, presidente de la Fundación CES Huelva ha agradecido, no sólo la firma de este convenio, sino la colaboración que la Fundación Atlantic Copper presta a Proyecto Hombre desde 2009, como un “apoyo sensible y solidario, que es consciente de la importancia para Huelva de contar con una entidad de referencia como Proyecto Hombre, que tanto bien hace a tantas personas y familias que necesitan de nuestra ayuda, y que reciben no sólo respuesta a un problema de adicciones, sino el acompañamiento a un nuevo estilo de vida basado en valores y responsabilidad”.

Proyecto Hombre en Huelva desarrolla diversas acciones para la prevención, tratamiento y reinserción social de las personas con problemas de drogodependencia y adicciones, con el fin de ampliar las oportunidades y recursos para la atención de las personas afectadas, a través del desarrollo de iniciativas como el Programa Base para personas con necesidad de internamiento residencial inmediato, el Programa de apoyo Alfil y el Programa Joven para jóvenes y adolescentes y familias. La firma del convenio ha coincidido con una visita del presidente de la Fundación Atlantic Copper, su director general y técnica de proyectos, a dos de las instalaciones en las que se desarrollan las etapas segunda y tercera del programa con las personas con adicciones. En la visita se ha convivido con varias de las personas en tratamiento y conocido los proyectos de futuro de la entidad.