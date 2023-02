Francisco García: "Huelva está despertando y avanza hacia la inclusión"

Perdió la vista total con 19 años, aunque, paradójicamente, se encarga de dar luz a un colectivo en Huelva que sigue creciendo gracias a la gran labor informativa que él mismo coordina como director de la ONCE. Pese a que nació con degeneración macular hereditaria, hace una vida normal. Su mujer es fisioterapeuta, padece retinosis pigmentaria (tiene recto visual, por lo que puede ver) y vive en Fuengirola, donde trabaja en la clínica de fisioterapia de Ilunion, empresa de La ONCE. La conoció cuando estuvo ejerciendo en Málaga como director de la entidad desde el 2016 hasta el 2020. Desde entonces, vive a caballo entre el pueblo malagueño, donde también residen sus pequeños de 8 y 10 años (ambos sin discapacidad visual) y la capital onubense. Eso sí, siempre que puede se escapa a su pueblo natal, Rociana del Condado, para pasar tiempo con sus padres y los amigos de la infancia.

Francisco García Soriano, como buen Piscis que se precie, es una persona afable, extrovertida, "algo cuadriculada", pero, sobre todo, "muy cariñosa y cercana". Conoce como nadie la organización que dirige porque es afiliado a la misma desde los 9 años. Esto le ha permitido conocerla desde los distintos ámbitos. Tiene experiencia laboral en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, en la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla y en Gestión y Control de Juego y Marketing en el Departamento de Juego de la Delegación Territorial. De 2008 a 2011 fue vendedor en Sevilla y de 2014 a 2015 en Córdoba. Su valía le llevó a subir de rango, siendo director primero en Fuengirola y desde el 2020, en Huelva. Un puesto que revalida este 2023 con especial ilusión.

-Su bagaje personal y profesional a lo largo de todos estos años en La ONCE son un plus a la hora de asumir la dirección de la entidad en Huelva

-Sí. La política que tiene la ONCE es bastante inteligente, porque el comenzar desde los cimientos, desde abajo, te permite empaparte de toda la esencia que tiene esta entidad. Yo llevo 34 años siendo afiliado. Empecé siendo un niño, cuando la ONCE me brindaba apoyo educativo para seguir estudiando. Luego continué mis estudios en la organización y tuve mi empleo. Para mí esta es mi segunda casa. El que vayas pasando por distintas etapas en tu vida es muy importante, porque además del conocimiento del puesto actual, te permite enriquecerte personalmente.

-¿Cuáles han sido los principales logros de la organización en Huelva durante su gestión en estos últimos años?

-Sobre todo, nosotros trabajamos dos aspectos importantes. Por un lado la atención a la persona afiliada a la ONCE, donde les prestamos servicios sociales y asistenciales para que tenga su rehabilitación y se pueda integrar en la sociedad como una persona más y, por otro lado, la información y la concienciación, donde hemos avanzando bastante. Enfocamos los esfuerzos en el conocimiento de la sociedad onubense en el tercer sector, en el de la discapacidad visual. Para ello, hacemos charlas de concienciación en institutos, en colegios, empresas, instituciones públicas. El objetivo es mostrar lo que hacemos en la ONCE, para qué trabajamos. Y no solo eso. También intentamos enseñar a la sociedad que hay que tener la mente un poco más abierta y entender que somos personas iguales, solo que cada uno con sus capacidades. La gente no tiene discapacidad, sino capacidades diferentes. En eso estamos, en enseñar a la sociedad a que sea más amable.

-En este sentido, ¿de qué manera ve que está calando el mensaje?

-Hay empresas que están dando muy buenos pasos hacia la accesibilidad universal. Se está consiguiendo que incluso espectáculos, obras de teatro, ferias, festivales... se vayan adaptando y vayan teniendo en cuenta a personas con discapacidad en todos los aspectos. En los dos años y medio que llevo como director en Huelva es lo que yo noto. Que cada vez se está teniendo más en cuenta en la vida social del ciudadano que poco a poco todos formemos parte de esas actividades.

-¿Qué funciones realiza el director de la ONCE?

-Por un lado, me ocupo de coordinar que todos los equipos internos funcionen. Tenemos tres grandes áreas: la de juego, que alberga a todos los vendedores; la de coordinación y talento, con los recursos humanos y el área de servicios sociales. Mi labor es velar porque el engranaje funcione. Y a nivel externo, soy la cara visible de la entidad, la representación de la discapacidad visual en la provincia y dentro de mis funciones está la de concienciar a la sociedad, al tejido asociativo, a las empresas... para que tengan en cuenta que puede haber muchas personas en la calle con distintas necesidades y las tenemos que cubrir todas.

-Precisamente la labor de concienciación es el pilar fundamental sobre el que va a girar su próxima gestión como director en la ONCE

-Así es. Me gustaría seguir concienciando a toda la sociedad en general, pero en esta legislatura me quiero comprometer también a acercarme a los pueblos, sobre todo, a los más pequeños, que están apartados de la capital. A los de la Sierra, el Condado, la Costa... Realmente en las pequeñas localidades también hay personas con discapacidad visual y de otro tipo. Por ello, quiero visitar a todos los ayuntamientos que pueda para acercar esta cultura social. Queremos proponerles charlas en el pueblo, foros, encuentros con los más pequeños...ya sea para temas de movilidad con el bastón, para acercarles el braille, las nuevas tecnologías o incluso ir con los perros guías.

-¿Recibís muchas solicitudes para realizar estas campañas de concienciación?

-Muchas. Cada vez más. Y dependiendo de las solicitudes nos vamos adaptando. Hemos tenido solicitudes para ir incluso a la Gruta de las Maravillas o diversos espacios culturales como el Castillo de Niebla. Sitios históricos que quieren hacer accesibles. Tenemos un buzón que se llama sensibilizacion@once.es y cada centro que quiera que vayamos a hacer una charla nos escribe. Nosotros intentamos hacer frente a la demanda, pero a muchos no podemos ir. En el año escolar podemos recibir más de 50 peticiones y creciendo. Esto quiere decir que hay interés por esa concienciación entre los escolares. Intentamos ir, al menos una vez, a cada centro. Ahora, por ejemplo, tenemos previsto hacer un desayuno a ciegas próximamente en la Escuela de Hostelería.

-¿Cuál es la principal ventaja que tiene ser de la ONCE?

-La principal ventaja de quienes pertenecemos a la ONCE es vivir en España, porque solo existe aquí. No hay ningún país en el mundo que tenga la organización que tenemos aquí. Incluso en nuestro país, tampoco existe ningún organismo para otra discapacidad con el nivel de unidad que tiene la ONCE. Todos los discapacitados visuales estamos en el mismo sitio. Eso ya es una ventaja porque todo se centra desde un mismo punto y las atenciones que recibimos son mucho más directas y sencillas a la hora de poder realizar nuestra vida de la mejor manera posible. Normalizar nuestra integración social es muy importante y desgraciadamente en otros lugares no existe.

-Háblenos de los principales servicios y prestaciones que facilita la organización en Huelva

-Por mencionarte los más importantes, tenemos el área psicosocial, con psicólogos y trabajadores sociales; el área de rehabilitación, cuyos técnicos nos enseñan movilidad en exteriores e interiores, así como las actividades de la vida diaria; el área de las nuevas tecnologías; el área educativa; de empleo; animación y deporte, así como voluntariado.

-De hecho, los voluntarios son cada vez más numerosos en la organización

-Sí. Tenemos una red de voluntarios que va en aumento, aunque siempre son necesarios más. Ten en cuenta que en toda la provincia somos 1.015 afiliados, cada uno con multitud de necesidades distintas. La figura del voluntario es muy necesaria para el día a día. Su labor va desde acompañar a un afiliado a hacer la compra, ir a la cita del médico o arreglar unos papeles en cualquier institución pública.

-¿Cuál es la mayor traba que se encuentra una persona ciega en Huelva?

-Tanto para personas con ceguera como para otras con otro tipo de discapacidad, las barreras arquitectónicas son las primeras con las que nos topamos, pero las más complicadas son las mentales. Lo que pensamos nosotros cuando vemos a una persona con discapacidad. Cualquier ayuntamiento puede hacer accesible una calle, rebajar un bordillo, poner un semáforo sonoro...pero si las personas que lo habitamos no nos concienciamos de que somos personas normales, no conseguiremos romper ese muro, que es el más complicado de eliminar.

-¿Y esa barrera social no termina de derribarse en Huelva?

-No, porque en los lugares más pequeños, con menor población, resulta más difícil. Vamos a pensar en algún pueblo pequeño que esté más apartado de la capital. En esos pueblos todavía está estigmatizada la discapacidad. Muchas familias la tapan y en esos lugares es donde más trabajo cuesta normalizar las cosas.

-Y es ahí donde más pone el foco La ONCE

-Tenemos una chica en El Granado, sordociega total y su familia era reacia a aceptar su inclusión en la sociedad. A normalizarlo. Pero gracias a la ayuda que ofrecemos desde La ONCE la hemos formado para que empiece a ser autónoma por sus propios medios y, al mismo tiempo, le hemos hecho ver al entorno que ella lo puede conseguir. Para ello tenemos técnicos específicos que trabajan la sordoceguera o la atención temprana. De hecho, esta misma semana nos ha llegado un nuevo afiliado bebé que es sordociego. Entre todos los técnicos hacemos una cadena y a través de los distintos servicios esas personas van evolucionando, aprendiendo, formándose y llegan a ser lo más independientes posibles.

-Por eso es tan importante que los niños lo aprendan desde que son pequeños

-A los niños, ya tengan discapacidad visual grave o no, aunque no estén afiliados a la ONCE podemos darles apoyo, tanto a ellos, como a sus tutores y a las familias, para que puedan estudiar con normalidad. Y con los afiliados, la ONCE, en colaboración con el Ministerio y la Consejería de Educación, trabaja directamente en el colegio. Por ejemplo, tenemos una técnico que enseña a los pequeños a conocer su cole con un bastón. El de las nuevas tecnologías también acude a los colegios para adaptarles los ordenadores y los equipos para que trabajen con normalidad. No solo el maestro de apoyo que tenemos le da asistencia a ese alumno, sino también los demás técnicos. Es un trabajo en común. En cuanto a maestros tenemos dos de La ONCE y seis de la Junta de Andalucía. Entre los ocho llevan a los 109 alumnos que tenemos en toda la provincia actualmente.

-¿Qué uso hacéis vosotros de las nuevas tecnologías? ¿Hay algún proyecto que se esté implantando desde la ONCE en este sentido?

-La ONCE tiene un centro de investigación, el CFI (Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE), que se encarga de hacer análisis para detectar qué herramientas o aplicaciones pueden ser útiles para nuestra vida. Por ejemplo, tenemos aplicaciones para detectar si un alimento está caducado o no. También tenemos aplicaciones propias para leer audiolibros. Contamos con una biblioteca digital ed más de 70.000 volúmenes digitales. Disponemos de mucho material que habla, adaptado, como pesos para la cocina que hablan, o los típicos despertadores o incluso glucómetros, para medir el azúcar, que hablan. Hay multitud de aparatos tecnológicos que nos permiten hacer uso de todo.

Afortunadamente, también las empresas que fabrican los smartphones están cada vez más concienciadas con la discapacidad y hacen posible que los ciegos podamos usarlos con normalidad. Por eso yo tengo todo tipo de redes sociales: Facebook, WhatssApp, Instagram, tikTok, Twitter, Twitch, correo electrónico... Y creo que este avance tecnológico es fruto del trabajo de concienciación tan grande que hacemos desde la ONCE. Algo que es fundamental empezar desde el colegio.

-El empleo es otro pilar esencial que se persigue desde la ONCE

-Así es. Actualmente el 2% legal que tiene que haber en las empresas destinado a personas con discapacidad no se cumple. Entonces, gracias a la Fundación ONCE, con Inserta Empleo, se ayuda a las personas con discapacidad visual a encontrar un trabajo. Ellos seleccionan a personas con discapacidad que sean afines al puesto, dando respuesta así tanto a empresas como a afiliados. El lema que nosotros tenemos es que no buscamos un empleo para una persona, sino al revés. Buscamos para un puesto de trabajo el perfil más adecuado.

-Y los afiliados, cada vez son más

-Sí. Ya somos 1.015. Está creciendo y nos estamos dando cuenta de que están llegando muchas personas que se están quedando ciegas a raíz de coger el Covid. Este tipo de perfiles se está sumando. Esto quiere decir que nuestro mensaje llega y que la gente se entera de que estamos aquí.

-¿La independencia real de una persona ciega llega a ser total?

-Sí. Menos conducir, se puede hacer todo. Pero la independencia total sí es alcanzable. Hoy día puedes formar una familia, ir a la universidad, trabajar en cualquier sitio, se puede hacer deporte, ocio, ir al teatro. En Huelva, por ejemplo, una vez al mes montan los bucles magnéticos y se puede disfrutar de espectáculos con audiodescripciones.

-¿Se puede decir que vivimos en una provincia cada vez más adaptada?

-Sí. Afortunadamente, la provincia, en general, avanza en inclusión. Despacito, pero va bien. Me da a mí la sensación de que Huelva poco a poco está despertando y se está dando cuenta de lo que tiene. Yo creo que Huelva no avanza más porque los propios onubenses no nos lo creemos y tenemos cosas mucho más interesantes que otras provincias de España y del mundo. Mi objetivo es trabajar para que Huelva destaque y que la ONCE sea un referente.