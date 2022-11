Flávia Neves firma su ópera prima con 'Fogareu' y sube la cuota de directoras en Brasil

La directora brasileña Flávia Neves ha querido recrear en Fogaréu una parte de la vida de su madre, dada en adopción dentro de un conglomerado de entregas de niños nunca aclaradas, y firma una ópera prima que intenta aumentar la escasa cuota de mujeres directoras de cine en su país, solo el 19%.

Por eso, explica en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que, dentro del cine brasileño, hay una cultura “muy machista”, con ese escaso porcentaje, “y cuando las mujeres queremos hacer algo diferente no tenemos credibilidad”, lamenta.

Sin embargo, ese obstáculo supone un acicate para ella, asegura, porque le gusta “probar las cosas que la gente dice que no son posibles, si es imposible, yo lo quiero hacer”, y por eso ha afrontado, en su debut en la dirección de largos, el reto de hacer una cinta en la que los actores con discapacidad tienen un especial protagonismo.

Para rodar la cinta, ha tomado como referencia el lugar donde nació, Goiás, uno de los 26 estados que forman su país. “Me marché a estudiar, y cuando un profesor me contó la historia de aquellos niños, yo no creía que nosotros mismos adoptábamos a la gente para ser explotada”.

“Cuando la gente me pregunta por qué la gente no huye para escapar de esa esclavitud, recordé que mi madre también fue adaptada para trabajar, me tocó personalmente esa historia”, y decidió “mostrar al mundo que eso existe y que su historia no es conocida”.

Con todo, ha podido recrear “una forma de hablar de mi propia historia a partir de la historia de esa gente”, con personajes secundarios de peso como Ezequiel, un mago que genera fuego a voluntad que resulta determinante en el guión, y que, como otros actores, “pensé que sería difícil de encontrar, pero fui a un encuentro de teatro de actores con autismo”, y allí localizó a algunos de los que luego toman el peso de la película.

Ese personaje en concreto le recordaba a un actor de una película del alemán Werner Herzog, y lo añadió a su película de inmediato, para luego completar el elenco y comenzar a rodar.

La película, que tiene un amplio recorrido en festivales de prestigio como los de Berlín, Guadalajara, Vancouver o Edimburgo, cuenta con Bárbara Colen, Allan Jacinto Santana y Eucir de Souza como protagonistas, y se sumerge en la vida de la joven Fernanda, que ha de enfrentarse a los secretos de su pasado en el pueblo de Goiás, en la frontera entre lo real y lo fantástico.

Tras la muerte de su madre adoptiva, Fernanda regresa a casa de su tío adinerado para reclamar su historia y dejar aflorar la verdad sobre su origen.

La película ha sido estrenada en España en la sección oficial a concurso de largometrajes del Festival Iberoamericano, y se ha podido ver en portugués y subtitulada en español, respetando toda la esencia del sonido original, aunque su directora entiende que, a la hora de ir a salas comerciales, “sé que en España hay una cultura de doblaje muy importante, y si para llegar al público mejor hay que doblarla, por supuesto que no me voy a oponer”.

Flávia Neves vivió en Huelva la experiencia del público aplaudiendo su película y felicitándola en la calle y los pasillos del teatro, y admite que es “la mejor sensación que pueda tener, porque he podido comunicarme con la gente que está tan lejos de mi país, con el idioma universal del cine”, y entiende que, al final, “ese es el objetivo de hacer arte, y eso me toca y me emociona más que cualquier otra cosa”, y ahora se quedará en Huelva toda la semana, viviendo el festival desde dentro y esperando a la decisión del jurado el próximo viernes.