Fitur propicia contactos empresariales que pueden generar más de 162 millones

Más de 970 encuentros profesionales entre las 77 empresas del Círculo Empresarial de Turismo que desde el miércoles pasado y hasta el fin de semana estuvieron en Madrid. Son números de la última edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que abre la puerta a un volumen de negocio que, entre los empresarios de Huelva, se compara con el 20% de su facturación anual: 162 millones.

El negocio que se genera a través de los contactos profesionales que ha habido en la feria se acerca a la quinta parte de la factura anual del sector y esa cifra global ronda los 649 millones. Es el último dato oficial que se conoce (correspondiente al ejercicio de 2013) y que calculó el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Huelva.

Con esa base, los empresarios realizan el cálculo de lo que pueden llegar a representar en términos económicos las acciones que se han llevado a cabo estos días en Madrid. Con esos números no es de extrañar que desde el Círculo Empresarial de Turismo se mantenga que “han sido tres días intensos en los que, como siempre, ha merecido la pena participar”.

Un observatorio

La feria ha servido para definir un proyecto de innovación denominado Be Do que el sector hotelero va a desarrollar en los próximos meses. En él se involucra a los hoteleros, pero también al sector público, a empresas especializadas en consultoría turística y a socios tecnológicos líderes en este mercado. La idea es poder facilitar el registro digital (check in online) del cliente en los hoteles que van a participar, así como el tratamiento de la información que se genera a través de esta aplicación, de forma que se puedan definir campañas futuras de promoción y marketing.

El programa posibilitará además la puesta en marcha de un observatorio turístico permanente que permita definir el perfil del cliente que elige el destino y, así, poder adoptar medidas dirigidas a fortalecer la demanda.

Más acuerdos

En estos días se ha podido concretar también la participación del sector en la Feria Internacional de Lisboa. Portugal es uno de los emisores de clientes más importantes para nuestro destino y el Círculo gestionará la presencia de Huelva a través de un stand propio, lo que implica la inversión de 35.000 euros del sector privado en favor de la promoción y comercialización del destino.

Fitur es escenario de reuniones que previamente se habían fijado y también de los que se desarrollan de manera espontánea y entre ellas se incluye la que se cerró con Unicef para llevar a cabo, por segundo año consecutivo, el programa Hoteles amigos, que insta a los establecimientos turísticos a convertirse en plataformas de comunicación y movilización de clientes y empleados para fomentar el respeto y promoción de los derechos de la infancia.

Con todo, el balance de la feria ha sido más que positivo y para los empresarios subraya la idea de que Fitur es “la cita para contar con la presencia de la práctica totalidad del sector profesional, acceder a contactos con facilidad y tener la posibilidad de cubrir de manera eficaz el espectro que conforman los canales de distribución y comercialización de la oferta en sólo tres días.