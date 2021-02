La Fiscalía tramita una denuncia por supuestas irregularidades en las vacunaciones en Huelva

La Fiscalía Provincial de Huelva ha incoado un expediente gubernativo para solicitar un informe a la Delegación Territorial de Salud sobre protocolos y normativa para la vacunación de la covid-19 tras recibir una denuncia en la que se manifiesta "una situación general de incumplimiento de los mismos".

En un decreto del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Alfredo Flores, al que ha tenido acceso Efe, se precisa que se ha recibido un escrito por parte de "una abogada y su madre de 82 años, en el que, sin aportar documentación alguna, se denuncia, una situación general de incumplimiento de los protocolos de vacunación de la covid-19 por parte de la Delegación Territorial de Salud en Huelva y con perjuicio para su madre".

Dicho escrito, no concreta tampoco denuncia contra ninguna persona en Huelva ni se atribuye a alguien identificado un acto concreto.

A la vista de este escrito, y teniendo en cuenta los preceptos legales que rigen la actividad de la Fiscalía, la cuestión sería pues, dilucidar, en primer término, si los hechos denunciados pueden incardinarse en algún tipo penal, y en segundo lugar si existe algún elemento o principio de prueba en concreto que permita iniciar diligencias de investigación.

En este sentido, precisa Flores que, en este momento, "no procede por tanto incoar" diligencias de investigación, porque no constan en este momento "datos contrastados y suficientes, de delitos del Código Penal, que justifiquen una investigación general penal en Huelva, habida cuenta de que no consta ni siquiera identificada una persona física ni algún acto de la misma con perjuicio para la denunciante, ni siquiera una falta de capacidad de la madre de esta que le impida denunciar por sí misma".

Recuerda que el único caso publicado en prensa el 22 de enero, ha sido el de una concejal en Bonares que por ello ha dimitido.

Sin embargo, entiende que sí procede incoar un expediente gubernativo para solicitar un informe a la Delegación provincial de Salud sobre las circunstancias denunciadas, protocolos y normativa para la vacunación de la covid-19 y en su caso si han sido detectados incumplimientos de dicha normativa en la provincia.

Desde Salud, por el momento, se ha declinado la oportunidad de responder a esta denuncia a través de este periódico.