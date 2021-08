Ferrovial concluirá a final de año la ampliación del Muelle Sur del Puerto de Huelva

El 11 de julio de 2019, el Puerto de Huelva y el director de Andalucía, Ceuta y Melilla de la empresa Ferrovial, Alberto Torres, firmaban algo más que el contrato para una de las muchas obras que tiene en marcha la Autoridad Portuaria onubense. Se trataba de la ampliación de la línea de atraque del Muelle Sur en el que los responsables de la entidad tienen depositadas sus esperanzas de diversificación de tráficos y de crecimiento a medio y largo plazo. Este mismo año se daba el segundo paso y el Consejo de Administración aprobaba la creación de una nueva terminal multipropósito en los terrenos de prolongación de esa nueva línea de atraque. Además de para los contenedores, servirá para impulsar el tráfico de mercancía general, uno de los pilares en los que se sustenta la actividad futura de los muelles onubenses.

El presupuesto de las obras asciende a cerca de 46 millones de euros y según la empresa se encuentran dentro de los plazos previstos, por lo que estarán finalizadas a finales de este ejercicio. Será entonces cuando el Puerto de Huelva licite la nueva terminal intermodal que transformará definitivamente las actividades en el Muelle Sur. La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, lo destacó en su momento al afirmar que se ponía en marcha “una de las obras más importantes para el futuro desarrollo del Puerto de Huelva”.

Su entrada en servicio a finales del presente año, va a significar mejorar las capacidades operativas del Puerto con un incremento de 525 metros en su línea de atraque y un calado que en bajamar será de 15 metros y hasta 17 metros una vez que se complete el dragado del Puerto Exterior. Esto va a permitir que se puedan operar buques portacontenedores de mayor tamaño de los que han atracado hasta este momento, algo a lo que también contribuyen las grúas de Yilport que estarán totalmente operativas a lo largo del mes que viene.

No sólo supondrá un aumento de la capacidad para atender a un mayor número de buques (y de mayor tamaño con las especificaciones Post-Panamax de hasta 6.400 teus), sino que además significará la consolidación de la apuesta por la diversificación en los tráficos que ha emprendido la Autoridad Portuaria de Huelva para no depender de determinados conceptos a la hora de engrosar sus cifras. Será entonces cuando el Puerto esté mejor preparado para hacer frente a eventuales descensos de los tráficos tradicionales.Se trata, por lo tanto, no de una nueva superficie, sino de un nuevo concepto en el propio planteamiento del Puerto de cara a su futuro más inmediato.

Los responsables del Puerto de Huelva pretenden que una vez finalizada, comiencen las tareas de reordenación del espacio que quedará entre la ampliación del muelle y la línea de ferrocarril. Aunque en un principio la intención era dedicar las 18 hectáreas resultantes a un nuevo patio de contenedores que continuaría la ampliación que llevó a cabo Yilport el año pasado, la necesidad de diversificar los tráficos fruto de las consecuencias que para el tráfico marítimo ha originado la pandemia y la nueva reordenación del mercado energético, han hecho que, si bien los teus dispondrán del mayor espacio disponible, se abre la posibilidad de dedicarlo a nuevos usos.

La operación de instalación de las tablestacas que componen una estructura de casi mil piezas y más de 8.100 toneladas en su conjunto, se encuentra muy avanzada. Los trabajos empezaron por la pantalla delantera principal de las dos (principal y trasera) que componen la obra, las cuales estarán unidas por tirantes y compuestas por perfiles tipo HZ y AZ.

Además, en estos momentos, el Puerto de Huelva lleva a cabo hasta siete obras en distintos grados de ejecución en el Muelle. Todas ellas en su conjunto tienen un valor de 60 millones de euros y generan un total de 800 empleos directos. Entre ellas se encuentran, la ampliación del Muelle Sur, el proyecto de red de conducción del frío, la construcción de un edificio multifuncional, la reordenación de los accesos al muelle o la habilitación de una explanada para tráfico ro-pax.