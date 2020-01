Marta Fernández recibe el Premio Joven de Cultura Científica de Sevilla

La profesora del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva (UHU), la onubense Marta Fernández Peña, se ha hecho con el Premio Joven a la Cultura Científica que otorga la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, en reconocimiento a la vocación investigadora la cultura científica en la juventud sevillana.

Fernández Peña se ha hecho con el premio de la modalidad, destinado a investigadores doctores. El trabajo que le ha valido la distinción lleva por título Parlamentarismo y Ciudadanía en el Liberalismo Latinoamericano (Siglo XIX). La profesora de la UHU ha expresado su agradecimiento al Consistorio hispalense y ha afirmado que este premio “supone un nuevo reconocimiento a mi carrera académica e investigadora que me hace muy feliz y me motiva a encarar el futuro en una profesión que no resulta nada fácil”.

Marta Fernández indicó que “se trata de un trabajo que plantea un análisis sobre la construcción de la ciudadanía y el poder político en el liberalismo latinoamericano de principios XIX, en concreto, en los casos de Perú y Ecuador, y en esta investigación se abordan temáticas tan actuales como la percepción de la opinión pública acerca de los parlamentarios, la propia visión de los congresistas sobre su función política o los problemas de corrupción suscitados”.