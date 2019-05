La FOE apuesta por una normativa de registro laboral más detallada

Ha transcurrido una semana desde que entrara en vigor la normativa por la que las empresas tienen que registrar la jornada de sus trabajadores. Los empleados tienen una acción más que realizar durante su vida laboral diaria. Fichar o apuntar sus horas de trabajo para que queden registradas es el nuevo cometido. Este hecho ha entrado de lleno en el mundo laboral “con muchas dudas” sobre la aplicación del mismo, explica a Huelva Información el director del Área Jurídica de la Federación Onubense de Empresarios, Joaquín Vázquez.

La razón principal es porque “la regulación del decreto es muy esquemático y muy escueto” por lo que hay muchas dudas acerca de cómo se aplica en la práctica. “Ha sido un tanto precipitado” el lanzamiento de la normativa y ante la sencillez de la norma, Vázquez cree que es posible que en el futuro haya modificaciones. “Finalmente debe salir un desarrollo reglamentario que establezca todas las especificidades y función de los tipos de trabajo y sectores de actividad”.

También, asegura Vázquez, es “una carga más sobre todo para las pequeñas empresas que no cuentan con grandes departamentos de recursos humanos”. Y es que a partir de ahora tienen que elaborar diariamente un registro, que antes no era obligatorio, de la jornada de todos sus trabajadores. La normativa presenta dudas también debido a que cada trabajo tiene unas características horarias totalmente diferentes, y muchos de ellos, son complejos ya que la jornada laboral se concentra casi o todo el día en la calle y no en un centro de trabajo físico. “Habría que diferenciar entre las empresas que tienen horarios regulares y fijos, y las empresas que tienen horarios más flexibles o que incluso tienen trabajadores desplazados o móviles”. De esta manera, el registro de la jornada “es mucho más complejo” y hay hasta que “confiar” en lo que cada trabajador le dice a la empresa, explica Vázquez en referencia, por ejemplo, de empresas de servicios o mantenimiento.

No cabe duda que dentro de esta nueva obligación las empresas que tienen más fácil ejecutar la normativa son los negocios con horario fijo de trabajo (cualquier comercio) u la tradicional oficina. La normativa se aprobó el pasado 8 de marzo y transcurrieron algo más de dos meses para que las empresas se acomodasen a los cambios. Durante ese tiempo “han sido muchísimas las consultas” que ha tenido el director del Área Jurídica de la FOE acerca de este tema. A qué modelo acogerse ha sido el principal planteamiento de los empresarios, además de “cuál es el tiempo de trabajo que tengo que medir, qué diferencia hay entre tiempos de presencia y disposición, jornada efectiva de trabajo..”.

Desde la FOE han creado un formulario en papel que han distribuido entre las empresas “para que puedan al menos llevar ese registro”. Pero hay más fórmulas de hacerlo: de manera electrónica, telemática, softwares... . Vázquez señala que “la norma se remite a la negociación colectiva para establecer cómo se puede llevar este registro de jornada y establecer también las especificidades que se den en cada uno de los sectores. Todavía es muy pronto porque muchos convenios colectivos están vigentes”.

Desde la empresa Ferronol –que cuenta con servicios de limpieza y control sanitario, mantenimiento, entre otros–, José Borrego, el director gerente, apunta que las normas han sido “muy precipitadas en principio”. Eso sí “tenemos un plazo de casi dos meses que nos dan para poder regularizar todos nuestros registros de entrada”. En estos primeros días Borrego señala que “está siendo muy complicado y muy complejo la puesta en marcha de todos los procedimientos” ya que en su sector “hay muchos centros de trabajo”. Y es que en la provincia, Ferronol cuenta con unos 800 trabajadores, de los cuales, “algunos trabajan en la calle” y el problema es “implantar esto en centros donde es complejo y costoso si lo queremos hacer de una manera digital o informática”. Eso sí, Borrego remarca que está “a favor de la medida”.

Joaquín Vázquez apunta de todas maneras que la normativa “es una obligación legal que hay que cumplir” y con el tiempo se verá cómo se resolverán todas las dificultades que vayan sucediéndose de manera particular. “Es una norma que está vigente y es que puede haber sanciones muy cuantiosas” desde 600 euros hasta más de 6.000 euros.

Por su parte, una empresa financiera, señala a este periódico que los trabajadores de oficina ya registraban su jornada laboral en el mismo ordenador con el que trabajan. Y ahora, las personas que hacen sus labores en la calle tienen instalado una aplicación móvil para registrar sus horas. Aun así, un trabajador afirma que en su puesto de trabajo, al estar en la calle y tener un horario flexible “no lo veo necesario”.