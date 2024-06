FICA-UGT señala en su Comité Provincial Constituyente que Huelva podría convertirse en el mayor polo químico de España y de Europa

La Federación Provincial de Industria, Minería, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras ha celebrado su Comité Provincial Constituyente realizando un análisis de la situación política y el resultado de las elecciones europeas que han mostrado, según indica, una gran polarización y una tendencia al alza de partidos de ultraderecha

El Secretario General de UGT, Sebastián Donaire, señala que por ello la Unión Europea tendrá que dar solución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, en materia social y económica. Para Donaire es fundamental que se siga apostando en Huelva por las grandes inversiones en materia industrial, ya que desde el sindicato se cree que en los próximos años Huelva podría ser un referente en la producción de combustibles verdes. Por esto, desde UGT piden a las administraciones más y mayor implicación, para hacer una realidad dichos proyectos y "no perder el tren" de la nueva revolución industrial, ya que aseguran que Huelva podría ser el mayor polo químico de España y de Europa.

Donaire muestra su preocupación e inquietud por la falta de mano de obra cualificada en el sector industrial y minero para poder cubrir y acometer dichos proyectos industriales con mano de obra local. Por esto, desde el sindicato reclaman a la Administración y a la Delegación Provincial de Empleo que cree mesas de trabajo con los agentes sociales, económicos y la propia administración para poner en marcha planes de formación que puedan dar cobertura a la gran demanda.

Donaire sigue denunciando la falta de infraestructuras en nuestra provincia en materia ferroviaria y de carreteras que, señalan, si no se ejecutan pronto podrá influir muy negativamente en el desarrollo de los proyectos industriales y mineros. Apuntan que esta falta podría ocasionar un cuello de botella en el transporte de las materias primas y productos terminados. Igualmente, manifiestan que las infraestructuras hidráulicas como la presa de la Alcolea, túnel de San Silvestre y canal de Trigueros son fundamentales para el sector agrícola e industrial.

Se analizó por parte del Comité los magníficos resultados en materia de elecciones sindicales. A día de hoy FICA-UGT-Huelva obtiene 151 delegadas y delegados, esto supone una diferencia de 69 delegadas y delegados más que el otro sindicato, obteniendo el 54,51% del total elegido.

En materia de siniestralidad laboral indican que en Huelva a la fecha de hoy ha habido cuatro personas trabajadoras que han perdido la vida trabajando o dirigiéndose a él. Desde UGT consideran necesario implantar medidas que se materialicen en acciones que mejoren las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras. Una de estas medidas que demandan desde el sindicato es la creación de la figura del delegado territorial o sectorial de prevención, porque, apuntan, no se debe olvidar que el tejido productivo en la provincia de Huelva se compone de microempresas, donde señalan que no existe representación sindical y por lo tanto no cuenta de delegados de prevención que puedan velar por la salud de los trabajadores y trabajadoras.

El Comité Provincial ha procedido a la convocatoria del Congreso Provincial Extraordinario para el 20 de septiembre de 2024 y la convocatoria del 7º Congreso Provincial para el 23 de mayo de 2025.