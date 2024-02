Eva Laín espera que su Medalla de Andalucía "inspire a los niños para ser los científicos del futuro"

La doctora en Biotecnología y empresaria Eva Laín ha expresado sentirse "superemocionada" después de que el Consejo de Gobierno le haya otorgado la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud, con motivo del Día del Andalucía, y ha señalado que espera que este premio "le sirva a los niños y niñas para que sean los científicos del futuro". En declaraciones a Europa Press, Laín ha señalado que se siente "superemocionada" por "un reconocimiento de tal magnitud y de tal prestigio", por lo que ha manifestado que "no sé si estoy soñando todavía" y "aún no me lo creo", por ello ha agradecido "muchísimo" a la Junta esta distinción.

Además, ha señalado que se trata de "un gran honor y una alegría inmensa sobre todo por mi entorno" y que "por fin todo este esfuerzo y sacrificio van dando sus frutos. Pienso en mi familia en los míos en mi equipo, que son los mejores, y en los que han formado parte y me han estado apoyando durante el camino, que, la verdad, a menudo no ha resultado fácil y es muy bonito verles feliz ahora. Me encantaría que este premio sirva también para animar a las nuevas generaciones, a esos niños y niñas que tengan inquietud por las ciencias y la tecnología, y que ojalá este premio, de alguna manera, les inspire para ser los científicos del futuro", ha confesando la investigadora, por lo que les ha animado porque "también se puede triunfar a través de la ciencia, ya que esta es el motor del mundo y mola".

Por último, también ha tenido palabras de agradecimiento para Andalucía, "esta tierra llena de oportunidades, por todo lo que me está dando", ya que ella llegó hace nueve años "persiguiendo un sueño, con una idea que apenas era una semilla en el laboratorio, y hoy puedo decir que mi sueño se está convirtiendo en realidad". "Andalucía te has ganado mi corazón", ha señalado la investigadora, al tiempo que ha dado la enhorabuena al resto de premiados, que "están a un nivel altísimo, es una locura, por lo que el honor es mayor todavía".

Eva María Laín Rodríguez nació hace 32 años en Madrid y está doctorada en Biotecnología (especialidad de Electroquímica) por la Universidad de Cambridge con una investigación sobre la generación de electricidad verde mediante paneles solares biofotovoltaicos. Previamente había realizado la carrera de Biotecnología en Imperial College de Londres.

Es la fundadora y CEO de Lain Tech, una empresa dedicada a la investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías electroquímicas para el sector de la minería y de las energías renovables. La principal actividad de esta firma es el desarrollo de tecnologías verdes como solución ante los retos industriales del presente para afrontar un futuro sostenible.

Eva Laín mostró desde muy joven interés por las ciencias y las matemáticas e incluso ganó la medalla de plata en la competición de matemáticas Puig Adams y la medalla de bronce en las Olimpiadas de Física. Entre los proyectos desarrollados por la empresa que dirige, Lain Tech, el más avanzado gira en torno a la tecnología E-LIX, método sostenible para la obtención de minerales primarios valiosos a partir de minerales refractarios como los que se encuentran en la mina de Riotinto, en Huelva. Esto permitiría extraer cobre y zinc cien por cien puros a pie de mina sin tener que pasar por fundiciones de otros países.

Una vez patentada esta tecnología, la compañía Atalaya Mining, cuya actividad principal se centra en la cuenca minera de Riotinto, aceptó el proyecto de Lain Tech y facilitó los espacios para avanzar en las pruebas, primero con ensayos de laboratorio y, posteriormente, a escala de pequeña planta piloto, fase en la que se comprobó que tenía potencial a magnitudes considerables. Las investigaciones y pruebas se prolongaron por seis años. En la actualidad, la firma Atalaya Mining se encuentra inmersa en la construcción de una planta de tratamiento en los espacios de la mina de Riotinto en la que se utilizará la tecnología E-LIX. La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá incrementar la actividad económica de la zona, generando nuevos centros y puestos de trabajo, además de ampliar la cadena de valor, ya que la producción de cobre y zinc comenzaría y terminaría dentro de la comunidad autónoma.