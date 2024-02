Jarcha y Eva Laín ponen el sello onubense en las Medallas de Andalucía 2024

El grupo musical Jarcha y Eva Laín ponen el acento onubense a las Medallas de Andalucía 2024. Tanto los artistas como la investigadora, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, recibirán estas distinciones el 28 de febrero, con motivo del día de la comunidad.

El grupo musical Jarcha, distinguido este miércoles con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Alejo, es intérprete del himno no oficial de la Transición española, Libertad sin ira, si bien tras más de cinco décadas de carrera ha adquirido una dimensión que va más allá de la música.

Para comprender su dimensión es necesario revisar sus orígenes que se encuentran en Huelva a finales de los años 70. Allí, grupo de jóvenes comparte su afán por rescatar y divulgar canciones tradicionales andaluzas y nace Jarcha que comienza a revitalizar su tradición sonora en temas como Jotillas de Aroche, Coplas de San Benito de El Cerro de Andévalo o Fandangos de Encinasola.

Recuperan el rico folclore andaluz que tenía parte de su raíz en las moaxajas, unas composiciones poéticas escritas en árabe que terminaban con una estrofa en mozárabe llamada jarcha. De ahí el origen del nombre de la banda. Ganaron un concurso en Radio Popular y en 1973 editaron su primer disco en Madrid. Más tarde, comienzan a poner melodía a versos de poetas como Miguel Hernández, Blas de Otero, Rafael Alberti o Federico García Lorca y su voz música comienza a convertirse en un grito de denuncia social.

Maribel Martín, Lola Bon, Antonio A. Ligero, Ángel Corpa, Crisanto Martín, Gabriel Travé y Rafael Castizo dieron forma a Jarcha en 1972, un grupo musical precursor del nuevo folk andaluz que logró que el público hiciera suyas canciones como Andaluces de Jaén, Segaores y, sobre todo, Libertad sin ira, que expresaba el sentir de los españoles durante los años de la Transición.

Esta canción, a pesar de la censura previa que padeció, nada más lanzarse comercialmente consiguió posicionarse durante cinco semanas consecutivas como la más vendida en España.

El grupo gozó de una época de éxitos, con conciertos multitudinarios. Sin embargo, algunos de sus temas más comprometidos fueron prohibidos. Su leyenda creció y llegaron a grabar 14 álbumes. El espíritu original de Jarcha continúa de la mano de sus actuales componentes: María Isabel Martín, Paloma Olier, Jesús Bola, Andrés Marchena, Tino Blanco y Rafael Castizo.

Su último disco se editó en 2010 y recientemente, en 2022, todos los componentes se reunieron en los dos conciertos celebrados en Huelva con motivo de su 50 aniversario.

Rafa Castizo, componente del grupo musical Jarcha, tilda de "locura" un reconocimiento que "ya no esperaban" y que entienden viene a reconocer "nuestra historia". En declaraciones, señala que están "muy contentos" ya que la Medalla de Andalucía "es más que cualquier otro premio por lo que significa, porque lo otorga el máximo organismo de nuestra tierra y lo hace a nuestro trabajo que comenzó hace más de cinco décadas, 52 años concretamente". "Si no lo agradeces y no te sientes feliz, algo falla", señaló, precisando que es algo "sorprendente"; "esperan un premio mientras estás en el candelero, pero ahora... es un reconocimiento de una historia, y estamos muy felices".

Por su parte, la investigadora Eva María Laín, reconocida este miércoles con la Medalla de Andalucía a la Investigación, es referente en el desarrollo de tecnologías verdes como solución ante los retos industriales del presente para afrontar un futuro sostenible, una labor que desarrolla a través de su empresa Lain Tech.

Laín nació hace 32 años en Madrid y está doctorada en Biotecnología (especialidad de Electroquímica) por la Universidad de Cambridge con una investigación sobre la generación de electricidad verde mediante paneles solares biofotovoltaicos. Previamente había realizado la carrera de Biotecnología en Imperial College de Londres.

Es la fundadora y consejera delegada de Lain Tech, una empresa dedicada a la investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías electroquímicas para el sector de la minería y de las energías renovables.

Eva Laín mostró desde muy joven interés por las ciencias y las matemáticas e incluso ganó la medalla de plata en la competición de matemáticas Puig Adams y la medalla de bronce en las Olimpiadas de Física.

Entre los proyectos desarrollados por la empresa que dirige, Lain Tech, el más avanzado gira en torno a la tecnología E-LIX, método sostenible para la obtención de minerales primarios valiosos a partir de minerales refractarios como los que se encuentran en la mina de Riotinto, en Huelva.

Esto permitiría extraer cobre y zinc cien por cien puros a pie de mina sin tener que pasar por fundiciones de otros países. Una vez patentada esta tecnología, la compañía Atalaya Mining, propietaria de la cuenca minera de Riointo, aceptó el proyecto de Lain Tech y facilitó los espacios para avanzar en las pruebas, primero con ensayos de laboratorio y, posteriormente, a escala de pequeña planta piloto, fase en la que se comprobó que tenía potencial a magnitudes considerables.

En la actualidad, la firma Atalaya Mining se encuentra inmersa en la construcción de una planta de tratamiento en los espacios de la mina de Riotinto en la que se utilizará la tecnología E-LIX. La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá incrementar la actividad económica de la zona, generando nuevos centros y puestos de trabajo, además de ampliar la cadena de valor, ya que la producción de cobre y zinc comenzaría y terminaría dentro de la comunidad autónoma.