Europa reconoce con la máxima distinción el proyecto Andalucía Agrotech

La Comisión Europea ha designado el proyecto Andalucía Agrotech como el primer European Digital Innovation Hub (EDIH) reconocido oficialmente en la región, entrando a formar parte de una red de excelencia europea que impulsará la transformación digital de las pymes. Esta iniciativa público-privada, liderada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, persigue dar respuesta a las necesidades del sector agroalimentario andaluz a través de la oferta de servicios orientados al desarrollo tecnológico, la formación, la búsqueda de financiación y el fomento de la innovación abierta.

El proyecto, del que forma parte la Universidad de Huelva junto a otras 26 entidades, está financiado a través del Programa Europa Digital con una dotación inicial de 4,5 millones de euros y una duración de tres años. Dicha financiación permitirá apoyar económicamente la prestación de dichos servicios que se destinarán a las empresas.

La designación como EDIH de Andalucía Agrotech DIH por parte de la Comisión Europea supone ser punta de lanza de la innovación digital en Andalucía, consiguiendo el máximo sello de calidad a nivel europeo para un ecosistema de innovación.

Además, dicha distinción permitirá el reconocimiento y la internacionalización de la innovación digital andaluza, así como el acceso a experiencia, conocimiento y tecnología a través de los mecanismos de cooperación establecidos en esta nueva red de excelencia formada por los EDIH, que se pondrán al servicio de las pymes andaluzas para avanzar en su transformación digital.

Este consorcio actuará sobre diversas áreas tecnológicas de interés: observación y actuación terrestre (Internet de las cosas, conectividad, robótica, etc.); observación aérea y remota (drones, satélites, etc.); sistemas de análisis de información y soporte a la decisión (inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, big data, realidad virtual, simulación, etc.); trazabilidad y gestión (blockchain, TIC, logística, etc.).

La Universidad de Huelva, con la participación de Juan Diego Borrero como investigador principal, forma así parte del mayor ecosistema regional europeo para acelerar, acompañar y canalizar la innovación del sector agroalimentario, un consorcio en el que también participan los investigadores de la onubense Fernando Gómez Bravo, Juan Antonio Gómez Galán, José Manuel Andújar o Antonio Peregrín.

El proyecto potenciará el tejido empresarial a través de la innovación tecnológica, la formación en habilidades digitales a distintos niveles, el fomento del emprendimiento, el apoyo a la financiación y la creación de alianzas y redes de colaboración, como se contempla en el programa Europa Digital y en las políticas de DG Connect, desde donde se apuesta por una colaboración estructurada entre los Digital Innovation Hubs europeos.

Los servicios y las acciones en el marco de esta iniciativa también están en línea con lo expresado en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la granja a la mesa y la nueva Política Agraria Común (PAC), favoreciendo un camino hacia la gestión eficiente, sostenible y conjunta de los recursos.