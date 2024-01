Jesús Sugrañes recibe el premio de Estudios Onubenses de La Rábida por su investigación sobre el Teatro y el Cine de Huelva

Se le nota a través del teléfono que irradia alegría por el galardón. Jesús Sugrañes ha recibido este jueves el premio de Estudios Onubenses que otorga la Universidad Internacional de Andalucía por su brillante investigación Historia del Teatro y el Cine de Huelva. Una obra majestuosa y de una rigurosidad académica e histórica como pocas se han hecho sobre este tema, al menos en lo que a las últimas décadas se refiere.

Sugrañes confirma que el premio supone "una ilusión muy grande" especialmente en lo que se refiere a su posible aportación a narrar la trayectoria de unos hechos y espacios icónicos para la Huelva moderna. El joven reconoce que no se lo esperaba por el altísimo nivel de los participantes, entre los que había investigaciones "de años de duración" asi que se presentaba sin mucha esperanza, casi "como en una oposición".

Por eso cuando recibió la noticia "llamé enseguida a mis padres que también se alegraron muchísimo". Una noticia que le ha dejado experiencias "mucho más allá del premio en sí" como "participar en entrevistas con los medios que se han interesado por mi obra", asegura.

Su investigación hace un recorrido histórico por el Teatro y el Cine onubenses en la época actual, a partir del siglo XVII, "donde apenas había referencias", hasta el Teatro Mora y el Gran Teatro de Huelva como grandes protagonistas e hilo conductor. Es precisamente la historia de este último por el que este graduado en Magisterio se decanta. "Desde el principio se hizo una campaña muy grande porque Huelva tuviese un teatro como este". Una campaña que duró "más de siete años" y con la que se logró un teatro que más que un espacio escénico o un edificio en el que se representan espectáculos, es un emblema de la ciudad y de los onubenses. "Es bonito ver como pasó primero por inversión privada para después ser público", considera. "Las reformas en los últimos años, a pesar de los cambios electorales, te hace ver que Huelva cuida a su teatro".

Tras este reconocimiento, Jesús busca ahora continuar su carrera académica. "Quiero seguir formándome", asegura. "Haré un máster que me de la opción de especializarme porque solo he podido hacer el Máster de Profesorado". Su siguiente paso "será el doctorado" aunque antes y con la cuantía del premio busca "recuperarse económicamente de la inversión que he hecho en esta investigación".

Aunque pocas personas lo saben, en este tipo de investigaciones, los estudiosos en la materia adelantan de su propio bolsillo el dinero para hacerse con material propio porque, a la hora de publicar el trabajo final, "es importante que todas las fotos que aportes sean tuyas para evitar problemas de copyright". En total en esta investigación este onubense ha desembolsado "entre 800 y 1.000 euros" una cantidad que incluye folletos, carteles, programas y otros elementos relacionados con el Teatro y el Cine de las diferentes épocas. "Lo bueno es que acabas con una biblioteca maravillosa de objetos únicos que poca gente tiene". Cabe recordar que el premio de la UNIA, además del reconocimiento y la publicación, se añade una cuantía económica de 3.000 euros.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García ha sido el encargado de entregar el galardón en la sede del Centro Cultural José Luis García Palacios. Un premio que se falló el pasado mes de diciembre por un jurado de expertos, compuesto por María de la O Barroso, directora de la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); Adela de Mora, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, y Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper, actuando además en calidad de secretario, destacó de manera unánime la calidad científica y la actualidad del trabajo, reconociendo esta investigación sobre la historia cultural de Huelva.

Estos premios, convocados por la UNIA a través de su Cátedra Fundación Atlantic Copper, buscan incentivar la investigación y la transmisión del conocimiento en el ámbito universitario onubense, abordando aspectos prioritarios relacionados con la realidad de Huelva. La obra premiada será incluida en el catálogo de publicaciones de la UNIA, que se encargará de su edición, presentación y difusión.