Estudiantes de Huelva ganan el Concurso Nacional de Leroy Merlin Hazlo Verde

Impulsar la educación medioambiental entre los jóvenes debe ser un objetivo para la sociedad. Leroy Merlin pone el foco en este aspecto mediante el Concurso Escolar Hazlo Verde, que este año han ganado los estudiantes de 3º de la ESO del Colegio Tierrallana en Huelva. Esta iniciativa cuenta con un largo recorrido y ha sensibilizado a lo largo de sus siete ediciones a más de 800.000 estudiantes de cerca de 7.000 centros escolares.

Con el proyecto Put waste in the right place, los alumnos onubenses crearon un cartel con un mensaje para concienciar a sus compañeros de la importancia de reciclar y su impacto en el medio ambiente. Además, promovieron la colocación de diferentes contenedores para fomentar el reciclaje dentro del recinto escolar.

En esta edición, el Concurso Escolar Nacional Hazlo Verde ha tenido como objetivotrabajar la conciencia eco-social de los alumnos y alumnas, y su papel comoconsumidores responsables, fomentando estilos de vida sostenibles y eco-socialmenteresponsables. La iniciativa va dirigida a alumnos de Educación Primaria y Secundaria, y este año ha movilizado a 120.000 estudiantes de 985 centros educativos de toda España.

Así, de los 530 proyectos presentados a nivel nacional en esta edición de Hazlo Verde,las iniciativas de los estudiantes de Huelva, Toledo y Santa Cruz de Tenerife han sidolas ganadoras en cada una de sus categorías, demostrando una gran innovación ycreatividad. Los ganadores disfrutarán como premio de 3 días de campamento en la sierra de Madrid, donde estarán en contacto con la naturaleza y podrán poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el programa.

Hazlo Verde se basa en un modelo de aprendizaje activo y basado en las competencias, que busca la interacción del alumnado, adaptándose a las diferentes formas de trabajar de cada docente gracias a su propuesta flexible.