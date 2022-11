Esther Bazán aboga por el rigor periodístico al recoger el Premio Ángel Serradilla

“Cuánta emoción, muchas gracias a todos”, manifestó la periodista onubense Esther Bazán, tras recoger el Premio Ángel Serradilla, de la mano del presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan F. Caballero, en un acto celebrado en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Durante su intervención la premiada abogó por el rigor periodístico. Señaló que "la unanimidad es algo que no está de moda en estos tiempos, ni la humildad, saber estar, compromiso y rigor, destacados valores arraigados desde mi infancia". Afirmó que ésta es su manera de entender la vida y "aunque no esté de moda, me hace feliz".

La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva decidió por unanimidad otorgar el Premio Ángel Serradilla 2022 a Esther Bazán “por su compromiso social y rigor informativo a lo largo de su trayectoria tras los micrófonos de la Cadena SER”. Bazán comentó que siempre quiso ser periodista, "contar lo que pasaba alrededor y escuchar a la gente", y trabajar en la radio, ponerle el micrófono a ciudadanos anónimos para que se escuchara su voz, que ésta llegara "a miles de personas, los entendieran, se pudieran solidarizar con ellos, empatizaran y se les diera cobijo, con menos de un minuto se podían hacer tantas cosas, eso me parecía una maravilla".

Defendió que los periodistas "deben hablar de la gente, de sus problemas, inquietudes, para que los políticos sepan lo que les pasa, los periodistas deben expresar lo que le pasa a la gente para que los que tienen capacidad lo resuelvan, esa es la esencia del periodismo social". Se mostró partidaria de "no dedicar tanto tiempo a los políticos". Incidió en que los periodistas "deben ser notarios desde el rigor y desde el silencio, si hay ruido lo hace contaminado, hay que salir del ruido para ver lo que pasa y transmitirlo, se le dedica demasiado tiempo al ruido, en el silencio está la verdad".

Recordó que el silencio es esa manera de hacer periodismo de Jesús Quintero, "entendió el periodismo desde la escucha, era una de sus virtudes, y lo hacía desde el silencio, decía que en el silencio está la verdad porque es una manera de no ser protagonista, de echarse a un lado, no saberse protagonista, saber estar".

Bazán agradeció la concesión de este premio en memoria de Ángel Serradilla y apuntó que "el rigor en tiempo de medias verdades, Fake news y voceros, no es fácil". Insistió en que hay que ser rigurosos, "en el rigor como en el silencio es donde se encuentra la verdad".

La premiada tuvo un recuerdo para su padre, fallecido hace dos años y quince días, que fue quien le enseñó "esas claves de la vida, me hizo ser mejor persona y la periodista que soy hoy, y lo hizo desde el silencio, desde el ejemplo, sin aspavientos, sin codazos, sin pisar a nadie, siempre haciendo y sin decir, con la sonrisa y saber estar, esas son sus características". Subrayó que sus padres le empujaron a ser periodista "a ser lo que quería ser". Según la premiada, "pico y pala es su manera de hacer periodismo y así llevo más de treinta años".

Recalcó que el periodista debe estar atento "para que no se le encierre en ese silencio y hacerlo callar, es una virtud no hablar de más en esta época de excesos". También tuvo palabras para su maestro, Iñaki Gabilondo, "ejemplo de que se puede decir mucho con muy poco". Bazán aprendió "de sus preguntas, de su honestidad. Siempre ha conservado su esencia".

Cerró el acto José Fiscal, que le recordó a Bazán una tarde que pasaron hablando en el césped de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid cuando ambos eran estudiantes y afirmó que ésta "se merece sobradamente este premio y lo dignifica". Fiscal, que fue amigo de Ángel Serradilla, destacó de él que era "un enorme periodista, un periodista honrado y honesto, comprometido y un ejemplo para todos" e invitó a los jóvenes periodistas a "leer su crónicas, es bueno para aprender periodismo".