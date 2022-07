Espadas exige a la Junta el informe para desbloquear el proyecto del AVE Huelva-Sevilla

La excusa era lo de menos. En este caso fue la visita a las obras que se llevan a cabo en el Cuartel de Santa Fe con cargo al 1,5% Cultural dispuesto para aquellos trabajos de salvaguarda del patrimonio. La visita del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a la capital onubense, sirvió para poner sobre la mesa los asuntos que se tratarán en el debate de investidura que comienza mañana. Uno más general, como es el de la creación “en la Consejería que crea conveniente” de un órgano que impulse la transformación de las ciudades de la comunidad autónoma, entre las que ha incluido “los planes que se llevan a cabo en Huelva para mejorar la movilidad, con peatonalizaciones o con la conservación de los espacios históricos”.

Los otros dos vinieron por añadidura y aprovechando que él mismo sufrió las pésimas infraestructuras que se sufren en la provincia y estuvo atascado un buen rato por unas obras en la A-49 y que criticó “el momento que se elige para llevar a cabo unos trabajos de mantenimiento que sin duda son necesarios, pero hay que planificar mejor para que no causen inconvenientes”, el tema del AVE a Sevilla fue el siguiente.

Se lo traía estudiado, toda vez que en el tiempo que duró el viaje desde Sevilla le dio tiempo a consultar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, sobre el estado actual de un expediente que acumula años de retraso. Así, Espadas exigió a la Junta la entrega del informe sobre afecciones del proyecto al lince, plan de recuperación de aves esteparias y marismas del Odiel, que “se tenía que haber evacuado hace meses” para continuar con la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, envió una comunicación reclamando a la Junta este informe y “aunque parece que la Junta no tenga competencias” y que las que tiene “nadie les demanda que las lleven a cabo de manera eficaz” y se piensa “todo es responsabilidad del Gobierno de España”.

Espadas recordó que es el Ministerio de Transición Ecológica el que tramita el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Alta Velocidad, y “por parte del órgano sustantivo es el Ministerio de Transportes” pero que “en esa evaluación hay informes que corresponden a la Junta de Andalucía. Así apuntó que “la evacuación de esos informes se solicitó el mes de septiembre del año pasado” y que “se tenía que haber emitido en tres meses, que es lo que dice la normativa”, por lo que exigió una “explicación” ante este retraso. “He hablado con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para conocer la situación actual y este informe aún no se ha recibido”. Espadas aseguró que tiene “compromiso” de Hugo Morán de “acelerar” la DIA de la Alta Velocidad “en función del resultado que arroje el informe de la Junta de Andalucía”, cuando la administración andaluza “cumpla con su tarea”, de forma que “si todo es correcto, el compromiso del Gobierno de España es emitir la Declaración de Impacto Ambiental y enviarla al Mitma con toda la celeridad posible”.

Doñana en el debate

Aunque no es previsible que lo anterior esté en la réplica a Juanma Moreno en el debate de investidura, lo que sí estará (así lo prometió) será la “preocupación” por el nuevo procedimiento de infracción que ha abierto la Unión Europea contra España por no garantizar la conservación de Doñana. Espadas señaló que la Junta “o no se entera o parece no quererse enterar, pues cuando las cosas no se hacen bien generan este tipo de situaciones y de tensiones”.

Espadas consideró que “no se está haciendo bien por parte del PP”, en relación con la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana, una estrategia que está condenada al fracaso si no se hace de una manera seria y responsable”. “La Comisión Europea no se fía de la Junta de Andalucía y por eso ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en relación a esta cuestión; a veces se nos olvida que había una sentencia en relación a Doñana y había unas obligaciones asumidas desde el punto de vista de la recuperación del espacio que se tienen que cumplir y sobre las que se han introducido muchas dudas en las autoridades europeas a raíz de la forma de trasladar las declaraciones y las cuestiones en las que está incidiendo permanentemente el Gobierno andaluz”.

A su juicio, “lo único que se consigue es incertidumbre y que de nuevo la Comisión Europea cuando vuelve a escuchar las declaraciones de los representantes del PP y la Junta reabra el procedimiento de infracción de la normativa europea al Gobierno de España, pero evidentemente repercutiendo cualquier incumplimiento en quien lo produzca” e insistió en pedir a Juanma Moreno “una estrategia compartida, con participación, escuchando a todas las administraciones” y “sobre todo, siguiendo, paso a paso, lo que dice la normativa, que no se la salte”.