Enrique Nielsen desvela los entresijos del primer gran vuelo de la aviación española

Todos los amantes de la historia de Huelva tienen una cita ineludible con una nueva publicación. Se trata de Más allá del Plus Ultra, el nuevo libro del escritor e investigador onubense Enrique Nielsen, que aborda en esta obra la historia y los entresijos del primer gran vuelo de la aviación española, el realizado a comienzos de 1926 por el hidroavión Plus Ultra, que partió de Palos de la Frontera y logró atravesar el Atlántico Sur.

Ya se conocía que el vuelo tuvo un fuerte impacto internacional y que representa todo un hito en la historia contemporánea de la provincia onubense, al ser Palos de la Frontera y Huelva los lugares donde se inició el vuelo y se recibió a los protagonistas del mismo a su regreso, pero no se sabían, hasta esta publicación, los entresijos que rodearon este episodio de la historia y que ahora son desvelados con este libro publicado por Editorial Niebla, donde se aportan grandes novedades de interés.

La obra, que ya está disponible en las librerías, es fruto de casi cinco años de investigación. “Ha sido un camino trabajado y duro, pero muy gratificante a la vez”, ha confesado el autor, quien decidió escribir sobre este acontecimiento “por las preguntas que aún quedaban por responder y que tanto me intrigaban”, y todo ello pese a que “al principio esta historia parecía algo manida”, ha añadido.

Enrique Nielsen ha destacado además que “durante esta investigación he tenido la suerte de encontrar gente maravillosa que de manera generosa me ha ayudado a elaborar esta obra”, de la que además “me siento muy orgulloso”, reconoce el autor, tras lo que se ha mostrado convencido de que “el lector va a disfrutar de una gran aventura, ya casi centenaria, que seguro no le va a defraudar”, ha vaticinado.

Enrique Nielsen es un gran experto sobre la incidencia de las dos guerras mundiales en Huelva, como se pone de manifiesto en sus publicaciones anteriores, de las que es coautor junto a Jesús Copeiro, como El misterio de William Martin, Huelva en la I Guerra Mundial, William Martin. Crónica de la operación Carne Picada o Clauss, publicadas también, estas tres últimas, por Editorial Niebla.

Más allá del Plus Ultra es, por tanto, la primera experiencia de Enrique Nielsen como escritor en solitario, ya que en sus anteriores libros “tuve la suerte de compartir autoría con Jesús Copeiro”, resalta el escritor e investigador onubense. Nacido en Huelva en 1970, Enrique C. Nielsen-Hidalgo Vigo es diplomado en Magisterio en las especialidades de Ciencias y Educación Física por la Universidad de Sevilla y actualmente es técnico municipal de deportes en el Ayuntamiento de Huelva y entrenador en el Club Onubense de Atletismo.