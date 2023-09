Empiezan las clases en la Universidad de Huelva con 2.500 alumnos de nuevo ingreso

La Universidad de Huelva contará este nuevo curso con 2.500 alumnos de nuevo ingreso. Una cifra que se ha ido manteniendo en los últimos años y que es "bastante elevada", según la rectora de la UHU, María Antonia Peña, "teniendo en cuenta que ha bajado notablemente la natalidad y los que se incorporan forman parte de la población más joven". Igualmente, ha puesto en valor el elevado porcentaje de estudiantes que vienen desde fuera de la capital: "Una tercera parte de la provincia y otra tercera parte de otras ciudades de España".

Así lo ha expresado la rectora este martes en la presentación del alumnado en la Onubense. La carpa central del Campus del Carmen ha acogido el encuentro de los nuevos estudiantes en un acto multitudinario, donde parte del profesorado, voluntarios, antiguos y nuevos alumnos han estrechado lazos para empaparse de todas las posibilidades que ofrece la vida universitaria en Huelva.

Este año, las principales novedades vendrán de la mano de la futura apertura de la residencia universitaria, la digitalización de los procesos del estudiantado y el avance de los trabajos para la inminente puesta en marcha del Grado en Medicina el próximo curso 2024-2025.

Las clases ya han comenzado este martes, menos para el alumnado de nuevo ingreso, que ha celebrado el acto de bienvenida. Sin embargo, todavía no está cerrado el período de matriculaciones. La vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra Robles, ha explicado que ahora mismo están llamando a estudiantes en lista de espera de Química, Informática, Derecho, Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Ciencias del Deporte, Educación Primaria, Infantil y Educación Social. "Estas están cubiertas y los estudiantes que quieren cursarlas están pendientes de la resulta. Además, para todos los estudiantes que han hecho la preinscripción pero se han quedado sin plazas o bien directamente no la hicieron, hay una última fase, que es la extraordinaria, entre el 26 y el 28 de septiembre donde pueden solicitar plaza siempre en una titulación que no tenga lista de espera", ha explicado.

Con todo, Ángela Sierra ha recordado que existen algunas carreras que siguen siendo poco demandadas a pesar del alto grado de empleabilidad, quedando plazas libres cada año como las de las ramas de Ingeniería y Geología. "Por una parte creo que se debe al sesgo de género, porque muchas chicas a priori no se plantean hacer estudios técnicos, al igual que tiene sesgo Enfermería, donde frecuentemente es elegida por chicas. Esa puede ser una razón y otra es que les pueda parecer que tienen una dificultad superior y no se animan, aunque yo confío en que esta tendencia vaya revirtiendo".

El primer acercamiento a la vida universitaria

Los alumnos del primer curso acudían nerviosos a la Onubense. Gloria acudía el primer día a la UHU desde Palos de la Frontera llena de incertidumbre pero "ilusionada por ponerle cara a sus nuevos compañeros y emprender esta nueva etapa académica". Al igual que Lucía, natural de Santa Olalla del Cala y que, aseguraba, estaba "deseando comenzar la Universidad para hacer realidad su sueño de ser maestra de Primaria". Otros, como Daniel, de Badajoz, no solo estudiarán en la Onubense Enfermería, sino que harán su vida en la capital, ya que "no le daba la nota para quedarse en su provincia".

En la jornada de apertura del curso académico se han acercado las distintas áreas y proyectos estudiantiles de la UHU a los nuevos alumnos. Así, los de nuevo ingreso han conocido más sobre el programa Erasmus, proyectos como Motostudent o el recién creado Club de Lectura de la Universidad, entre otros muchos servicios.

La Rectora augura "un curso lleno de trabajo y con grandes novedades"

La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha celebrado "el gran ambiente" de este primer día del curso 2023-24. Ha puesto también en valor que se mantengan las cifras de matriculaciones. "Nos mantenemos siempre en nuestros números, algo meritorio teniendo en cuenta que este intervalo de edad en la población joven va disminuyendo cada vez más". Con todo, ha asegurado que "lo que queremos, sobre todo, más allá de la parte cuantitativa, es que desde el primer día los estudiantes de la UHU se encuentren acogidos, vean esto como un campus en el que van a desarrollar muchas horas de su vida y al que no solo vendrán para estudiar y formarse, sino que será un campus abierto a la convivencia, al deporte, a la cultura y a todo tipo de entretenimiento".

Peña ha rememorado los duros momentos de la pandemia cuando los estudios presenciales tuvieron cancelarse. "Echo la vista atrás, me acuerdo de la época del Covid y la verdad es que me llena de felicidad ver de nuevo a tanta gente joven reunida en este campus deseando aprender".

Asegura que este será "un curso de muchísimo trabajo con grandes novedades". Entre ellas, ha explicado, está la residencia universitaria, cuyas obras siguen desarrollándose "a buen ritmo" y se prevé que esté abierta en primavera, lo que hará que las actividades que puedan asociarse a ella, dice, "se multipliquen".

Otra de las novedades importantes de este curso de manera más vinculada al trabajo interno de la UHU, es que van a poner marcha un gran elenco de procedimientos digitales para facilitar que los estudiantes puedan resolver cualquier duda, revisión o gestión administrativa de una manera mucho más rápida y con un fácil seguimiento de cómo va su gestión, qué es lo que les falta y cuándo van a recibir el trámite que pidieron. "Nos ha costado mucho ponerlo en marcha, porque todos estos procesos de digitalización no solamente implican inversión económica, sino también muchos servicios trabajando para que funcionen, pero creemos que este año vamos a facilitar mucho la vida del estudiantado con esa digitalización de todo lo que le concierne".

Además, la rectora ha asegurado que van a trabajar "fuerte" para que el año que viene pueda comenzar el Grado de Medicina y seguirán procurando que estos meses los alumnos, sobre todo los de fuera, puedan tener las cosas lo más fácil posible.