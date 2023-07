Elecciones generales: El PP asegura que "Huelva será protagonista del cambio del gobierno de Feijóo"

El Partido Popular ha abierto en Lepe la campaña electoral para las próximas elecciones generales del 23 de julio en la que “debemos decidir si queremos un cambio que fortalezca el Estado y genere en la sociedad prosperidad”, ha subrayado el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González.

González, junto a Loles López, coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A; Bella Verano, candidata número uno al Congreso de los Diputados; y Juan Manuel González, candidato número dos al Senado, han sido los encargados de iniciar la campaña electoral de cara a los comicios generales, que se han convertido en “una gran oportunidad” para que los ciudadanos podamos “pasar página del peor gobierno de España y recobrar la estabilidad, moderación y el sentido común en la política”.

El presidente popular ha asegurado que Huelva va a ser “protagonista del cambio para que tengamos en Madrid un gobierno, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que atienda y sea sensible a las demandas de esta provincia".

En este sentido, ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa los principales proyectos están “bloqueados y paralizados” y, en este sentido, ha insistido en "la necesidad de que el 23 de julio Alberto Núñez Feijóo sea el presidente para que se ponga en marcha las infraestructuras hidráulicas como la Presa de Alcolea, el Túnel de San Silvestre o la Ley del Trasvase y se apueste realmente por la mejora de las conexiones ferroviarias".

Por su parte, Loles López ha hablado de, a su juicio, “las mentiras y errores” del gobierno de Pedro Sánchez, considerando que “el mayor peligro para un país es tener un presidente que no tiene palabra y en el que no se puede confiar”. Además, López ha señalado que “es la primera vez que hemos tenido un presidente que ha atacado a su propio país, yendo en contra de sus productos y de un sector fundamental, como es el de los frutos rojos de Huelva”.

Con respecto a los candidatos del PP de Huelva, López ha destacado que “son gente que pelea por esta provincia, que lucha, que está preparada y que quiere lo mejor para su tierra”. De igual manera, ha finalizado destacando que “el gobierno de Feijóo será un gobierno que gane desde la honestidad y el trabajo, no desde el engaño”.

Por su parte, Bella Verano ha señalado que “cuando celebramos las andaluzas, tuvimos claro cuál era la mejor opción para Andalucía, y también lo tuvimos claro en las municipales, por eso el resultado fue histórico. De la misma forma, tenemos que tener claro lo que nos jugamos el 23 de julio”. La candidata considera que “Pedro Sánchez puso las elecciones en julio porque piensa que, si los andaluces no votamos, a él le irá mejor, pero creo que Pedro Sánchez no conoce a los andaluces”. Asimismo, Verano ha considerado que “merecemos un gobierno que nos una, no que nos divida, y eso solo puede venir de un partido con un liderazgo incontestable como el de Alberto Núñez Feijóo”.

En el acto también ha intervenido el candidato número dos al Senado, Juanma González, que ha remarcado que “el gobierno de Pedro Sánchez no le ha dado nada a Huelva, sino todo lo contrario, le ha quitado, y todavía pretende que, ante la falta de agua, dejemos de sembrar”.