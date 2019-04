El Torrejón prefiere Vox a Cortés

"Yo votaré por Vox, como mucha gente de este barrio; estamos hartos de que el PP y el PSOE hagan siempre lo mismo, que nos tienen abandonados". Así nos recibe en el bar Los Mellizos de El Torrejón el onubense Domingo Martín, que desde el otro lado de la barra se significa como un auténtico termómetro de lo que se cuece en una de las barriadas más deprimidas de la capital.

En los pasados comicios autonómicos Vox atesoró más de 900 votos en El Torrejón. José Manuel cree que el partido de Santiago Abascal "ahora va a sacar más todavía porque la gente está muy quemada con los extranjeros: los manteros, por ejemplo, nos hacen mucho daño en el mercadillo". Él lo que pide para esta zona de Huelva es "trabajo, porque yo quiero trabajar y no cobrar una paga, que en mi casa hace falta la comida para mis hijos".

También da la clave del voto masivo a la formación verde Francisco Calero: "Esto está lleno de inmigrantes y es eso lo que hace que el barrio vote a Vox; estamos cansados de ser un país de recepción de extranjeros y aunque mucha gente de aquí es de izquierdas prefieren votar a Vox para que los echen".

Sorprende que la mayoría de los entrevistados se presta a decir alto y claro a quién pretende votar en los venideros comicios del día 28, aunque muchos prefieren no dar su nombre. Pero lo que más llama la atención de sus testimonios es el escaso apoyo que parece tener en el barrio uno de sus vecinos más ilustres, Juan José Cortés, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Huelva.

La mayoría se limita a torcer el gesto cuando se le pregunta si confiarán su sufragio al padre de Mari Luz. "Esa niña nos sigue doliendo mucho y hay cosas que no se entienden", señala Mari, una vecina que prefiere ocultar su nombre auténtico.

"Este año pasado voté al PP" en las elecciones andaluzas, "pero ya no los voto más que soy pobre y los pobres debemos votar a la izquierda, al PSOE por ejemplo; ahora que en el PP va Juan José Cortés, aún peor", manifiesta Manuel.

Santiago, por su parte, "veo bien que Cortés se presente, pero yo no lo votaré". Lo tiene claro. Y eso que el hecho de que el pastor evangélico abandere la lucha por la continuidad de la Prisión Permanente Revisable (PPR) le parece un objetivo "muy bueno, pero también cambiaría que en la cárcel se tenga a estos violetas (violadores) y criminales refugiados y protegidos como están ahora; esa gente así que no salga de la cárcel".

Agustín toma el sol bastón en mano. Él ha decidido que dará su voto a los socialistas, "como he hecho toda la vida". Cree que lo que más necesita El Torrejón es "limpieza y seguridad, porque aquí hay demasiadas peleas". Tampoco le convence que Cortés sea del barrio, "no lo voy a votar".

Otra chica que compra en un comercio reclama "trabajo para que coman nuestros niños y que nos den pisos para que vivamos en condiciones". La otra mujer que regenta el negocio afirma que Irene Suárez, la esposa de Cortés, "nos ha dicho que él va a luchar para que nos pongan el rastro más cerca, que ahora está lejísimo y tenemos que coger dos autobuses para llegar". Pero mantiene el escepticismo.

La apatía se ha apoderado de los jóvenes Maite y Juanma, que pasean a su bebé por la avenida de las Flores. "No creo que vayamos a votar porque aquí, limpien o no limpien el barrio, esto seguirá igual de mal". Tampoco acudirá a las urnas Rocío porque "no cobro paga ni nada que tenga que agradecerles; que den trabajo a la juventud es lo que tienen que hacer, que salen las criaturas de la cárcel y se ven en la calle".

Mientras tiende y se asoma a la ventana la reprende Pepa: "Pues hay que ir a votar, yo iré porque si no nunca van a cambiar las cosas". Ella optará por Ciudadanos, que es "algo fresco con gente joven, del PP y del PSOE ya estamos hartos". Esta onubense considera que "aquí debe entrar alguien que tire el barrio entero y lo construya de nuevo". Su hija ha estudiado Administración y Dirección de Empresas "y está en la fresa con su padre y mi chico, que estudia Telecomunicaciones, no sabe si tendrá trabajo el día de mañana, no hay derecho".

En el corrillo participa también Inmaculada, quien apoyará en las urnas "a Rivera, al que está con Malú", espeta entre risas. De nuevo ni un apoyo para Cortés. De hecho, Pepa interviene de nuevo para decir que "nunca le he dado mi voto al PP, pero con este hombre menos todavía, ¿qué pinta él ahí?", se pregunta, aunque reconoce que la PPR "me parece muy bien y hay que mantenerla".