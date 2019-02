“Lo tengo claro: voy a participar en política sí o sí y haré campaña por el PP”

Once años han transcurrido, con sus desalentadores días y sus noches sin sosiego, desde que Santiago del Valle sesgó la vida de su gitanita de cinco años, la inolvidable Mari Luz. La tristeza sigue presente en Juanjo, rezuma por el brillo de sus ojos, por su lánguida sonrisa. Y él sigue en la lucha que inició entonces para que la Justicia haga honor a su nombre y sea justa, para que nadie más tenga que sufrir un martirio semejante.

-Preside la Plataforma 18-M. ¿Qué es exactamente?

-Es una organización que tiene su parte humanitaria y social y su parte de think tank (laboratorio de ideas). Esta última sería el Forum 18-M, que nace de la idea de que Huelva necesitaba un espacio de encuentro y de debate en el que cada uno pueda defender sus ideas con el respeto que se merece el hecho de que el pensamiento es libre y universal.

-Agua de mayo en estos tiempos de crispación.

-Sí, parece que mi pensamiento vale más que el tuyo por el simple hecho de que grite más o de que lo haga más visible.

-El Forum 18-M es temático.

-Así es. Esta primera edición se dedica a la Constitución y a los 40 años que llevamos de democracia. Adolfo Suárez Illana ha sido el primer invitado y hemos podido aprender mucho de él.

-Y pretende que los próximos ponentes sean González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

-Si se dejan...

-¿Ha mantenido ya contactos con ellos?

-Hemos tenido unos primeros contactos con Felipe y con Aznar. Espero que vengan.

-Volvamos a la Plataforma 18-M.

-La asociación tiene actuación en todas las provincias y va dirigida a las víctimas. Se les ofrece asesoramiento psicológico, jurídico y también social. Cuando alguien se convierte en víctima de un ataque violento, no está preparado para afrontar el día después. Hay que gestionar una vida en la que al puzzle le falta una pieza, está incompleto. Hay que reconstruirlo.

Desde Totalán "Hablo con los padres de Julen y me dicen: “Juanjo, no sabemos agradecerte lo que has hecho”

-Eso le transmitió a los padres de Julen.

-Les dije: tenéis dos caminos, uno es el de la destrucción de lo poquito de vida que os pueda quedar y otro es la construcción de una nueva vida basada en la experiencia que tenéis. Hay que tener esperanza. Con un dolor tan grande se puede también vivir. La experiencia está en otros padres que hemos vivido lo mismo. Llevamos una mochila, pero esa mochila puede ser llevadera. Abrimos ese abanico de esperanza.

-¿Y qué trabas se encuentran a nivel jurídico?

-Intentamos que puedan tener una base con la que sepan gestionar lo que va a venir después. Porque la familia vive un duelo prematuro. Es cierto que la pérdida está ahí, pero hay que gestionar otra cosa que luego puede ser más dolorosa: el proceso judicial. Si no se prepara bien el juicio, puede ser muy doloroso que al presunto asesino o al agresor lo veas en la calle porque la Justicia no te haya amparado. Siempre que voy a ayudar a las víctimas intento prepararlas amortiguando la falta de información inicial, y luego les hago saber lo que tienen que hacer: echar mano de un abogado y personarse como acusación particular. En caso de muerte soy partidario de hacer una segunda autopsia, por lo que se pueda escapar, algo que no se ha hecho en el caso de Laura.

-Entiende usted que hubiera sido necesaria.

-Más que necesaria. Fundamental para contrastar que los datos que se dan de la primera autopsia son buenos.

-¿Cuál es su papel en la Plataforma 18-M?

-La presido. Pero la estructura es nacional. En Huelva estamos el presidente y el tesorero, el secretario es de Ponferrada (León) y el resto de vocales son de Barcelona, Valencia, Madrid… No tenemos sedes físicas, aunque es el siguiente paso que queremos dar. Somos los primeros que nos enteramos de una desaparición, difundimos la información del desaparecido y hemos conseguido que se encuentren con éxito. Tenemos una actuación urgente y somos los primeros que aparecemos en el lugar y aportamos todo lo que tenemos.

-¿Como qué?

-Tenemos un equipo de rastreo, con perros de búsqueda, otro de drones, un equipo jurídico y ahora se ha unido a nosotros un equipo de criminólogos. También nos apoyan buzos y la Asociación de Policías Locales, que siempre están en activo y llegan a cualquier lugar. Todo esto lo hacemos con el consentimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-La rapidez es clave.

-Por razones burocráticas la actuación pública no se realiza en las primeras horas porque debe seguir cauces formales. Por ejemplo, los primeros perros de rastreo que fueron a buscar a Laura Luelmo fueron los nuestros, de Ávila, y la unidad de Cádiz también estaba preparada para intervenir, solo que el cuerpo de Laura apareció ese día. Ponemos todos los recursos que tenemos al servicio de las víctimas.

-¿Cómo se financia?

-De momento no tenemos ayudas públicas. Se sostiene con nuestra aportación personal. A mí esto me cuesta dinero. Cuando voy a algún sitio sale de mi bolsillo. Hay socios, pocos, que pagan su cuota. Hay muchísimos voluntarios que se lo costean todo. Eso es digno de admirar. Es un mérito que, sin recursos, seamos capaces de hacer cosas tan grandes. No tengo sueldo, no gano nada. Que quede claro.

-¿Qué le impulsa a plantarse en Totalán e ir a ver a los padres de Julen? ¿Los conocía?

-No, no. No los conocía. Me mueve el dolor que he tenido. Hay una herida tan grande en mi vida que quedarme en mi casa y verlo como un espectador es un sufrimiento añadido. Pienso que puedo ayudar a esa familia y no hacerlo no me lo perdonaría. Ese carácter humano que hay en mí, que creo que es la huella que me ha dejado mi hija, me hace entender que toda la ayuda que recibí en su momento la quiero devolver de manera altruista. No me mueve otra cosa. A nivel mediático no tengo ningún especial interés por aparecer en la prensa. Porque como bien sabe no se gana nada con todo esto; al contrario, se pierde la intimidad. Cuando recibes críticas y la gente malinterpreta las cosas, lo único que consigues es que tu familia sufra. Además de costarme dinero, es un sacrificio psicológico.

-Revive el dolor.

-Imagínate que una persona que haya sufrido un accidente y haya quedado malherida, tenga que asistir continuamente a un accidente parecido al suyo. Es un dolor añadido que no se puede valorar. Estos casos me dejan una experiencia que luego uso en otros y he conseguido, por ejemplo en el caso de Julen, frenar un poco los bulos y la prensa amarilla.

-De prensa sensacionalista hemos estado bien servidos.

-Sí, pero sobre los padres no se ha vertido tanta información maligna. Lo que pretendía era que estuvieran lo más protegidos posible, que sobrellevaran su dolor y asimilaran el golpe.

De Santiago del Valle "A mi hija la castigó enterrándola bajo tierra. A nosotros nos ha enterrado en el dolor. No merece ningún premio”

-¿Veían venir el desgraciado final o mantuvieron la esperanza todo el tiempo?

-Esa es parte del trabajo que hice durante esos once días. Tú no puedes decirle a esos padres que va a estar muerto. Me decían: “Si yo supiera que está muerto, me tiro yo también al agujero”. Con las técnicas que me han dado procuraba sacar de lo malo lo positivo. Les contaba mi experiencia. Les decía que es verdad que el niño ha sufrido un accidente, pero sabéis que está ahí; pero yo me pasé 54 días sin saber dónde estaba mi hija… Si yo fui capaz de controlar el dolor ahí, creo que ustedes también sois capaces. Les ponía el ejemplo de Marta del Castillo, que todavía no se sabe dónde está el cuerpo. Ellos iban asimilando que si Julen salía sin vida era muy doloroso, pero por lo menos podrían enterrar a su hijo. Ya el último día, en que se sabía que podía aparecer, hice la vigilia para prepararles en un tono más espiritual. Pude darles a entender que podía aparecer sin vida. Vicky y Jose ya se hacían a la idea. Cada vez que hablo con ellos me dicen: “Juanjo, no sabemos cómo agradecerte lo que has hecho”. No me tienen que agradecer nada, es algo que tengo que hacer.

-¿Entonces por qué cree que le han llovido tantas críticas?

-Creo que la gente confunde mi actuación humana y personal con esa otra parte política. La gente tiene que entender que la parte humana siempre la voy a desarrollar esté donde esté y sea lo que sea en el futuro. La parte política es un camino ineludible hacia la permanencia de la prisión permanente revisable (PPR) y la defensa de la seguridad y de la justicia.

-¿Cree que se entendió su comparecencia en la Convención del PP en plena vorágine informativa de Julen?

-La intervención en la Convención ya estaba programada de mucho tiempo antes. Coincide en tiempo, pero son dos cosas totalmente distintas. Allí hablé del tema jurídico y de la PPR. Es verdad que la frase a lo mejor no fue… Decir que “en el pozo más oscuro donde tú estás metido...”. Intentaba lanzar una frase de fuerza para que supieran que estábamos con ellos.

-¿Qué relación le une exactamente con el partido de Pablo Casado a día de hoy?

-Mi historia de amor con los partidos políticos es muy peculiar.

-Porque usted empezó siendo militante del PSOE en Huelva. Sí que ha cambiado la cosa.

-Mi trayectoria política va dirigida a conseguir que la prisión permanente revisable (PPR) se quede en el Código Penal y conseguir otras medidas, siete que espero que el próximo Gobierno apruebe y que pueden ser muy efectivas contra la violencia. El único camino que me queda es la política.

-Se mantuvo durante años en un segundo plano. ¿Qué le hizo reaccionar?

-Pedro Sánchez, que amenaza a la PPR con un recurso ante el Constitucional y con una enmienda para intentar derogarla. Yo había acabado mis pretensiones políticas y estaba intentando recuperar a mi familia, que la tenía abandonada.

-Y se alía con Juan Carlos Quer.

-En enero de 2018, después de que unos meses antes apareciera el cuerpo de Diana, me llama y me pide que luchemos juntos. Recogimos 3,5 millones de firmas y empezamos otra vez a encadenar lo que es hasta hoy mi proyección para conseguir, de manera directa en política, que la PPR se quede para siempre. Mi carrera política ya está trazada. No necesito ningún caso mediático para ello. Haré campaña para que gane el PP, porque si el PP no gana, la prisión permanente se pierde para siempre. Pero no voy a utilizar a ninguna víctima para ello. Ni por dedicarme a la política voy a abandonar a las víctimas. Lo tengo claro: voy a participar en política sí o sí.

-¿Le han hecho algún ofrecimiento ya?

-Creo que hay un consenso sobre adónde debe ir dirigida mi fuerza y mi proyección política.

-Y es...

-No lo voy a adelantar porque no me pertenece a mí, sino al partido. Sí tengo que decir que he tenido ofrecimientos de todos los colores.

Para el presente "No se puede tropezar siempre contra la misma piedra. ¿Cuántas víctimas tienen que haber para que cambien las cosas?"

-¿Qué nuevas medidas tiene entre manos para mejorar la justicia y la seguridad?

-En primer lugar, el mantenimiento de la PPR, añadiéndole varios supuestos, como que se aplique en caso de desaparición del cuerpo. La reforma de la Ley del Menor, para que en caso de delitos graves se les juzgue como adultos. En el crimen de Laura Luelmo no sabemos si se le ha podido salvar la vida o no de la joven. Pero si en el momento en que se interpuso la denuncia por su desaparición la Guardia Civil le pega una patada a la puerta del agresor, a lo mejor encontramos a Laura allí. Esto se llamaría el proyecto de Registro Express en Caso de Desaparición, sin autorización judicial. Se apoyaría sobre la base de un registro de delincuentes sexuales que podrían consultar de forma urgente la Policía y la Guardia Civil, de modo que si existe sospecha sobre esa persona podrían entrar y registrar. Si esto hubiera existido, otro gallo hubiera cantado. ¿Cuándo se registró la casa de Montoya? ¿Una semana después? Qué error. Esto falla. No podemos seguir tropezando siempre contra las mismas piedras. ¿Cuántas víctimas tienen que haber para que cambien las cosas?

-También pretende que se refuercen las plantillas de las Fuerzas de Seguridad.

-Y dotarlas de medios. Es una demanda lógica. Si hacen falta más recursos, habrá que dotarlos de ellos o fracasaremos.

-¿Cree que el Constitucional aprobará finalmente la prisión permanente revisable?

-Le he pedido a Pedro Sánchez por activa y por pasiva que retire el recurso. Creo que el TC lo desestimará, un partido del prestigio del PSOE no puede quedarse haciendo el ridículo de esa manera.

-Una nueva decepción con el partido en el que usted militó.

-A mí no me ha decepcionado el PSOE, me ha decepcionado la manera de gestionar la seguridad y la justicia en España. Intentemos que nadie más sufra lo que le pasó a mi niña.

-Se han cumplido 11 de años del crimen. ¿Qué sabe de Del Valle?

-No sé nada. Y no quiero saber. Sé que algún día le concederán la libertad, cuando cumpla su condena. Va a ser duro. Una persona así, por muchos derechos humanos que queramos defender, no se merece un premio como ese. A mi hija él la castigó enterrándola bajo tierra. Y a nosotros también nos ha enterrado en el dolor. Respetaré que disfrute de la libertad que no merece, pero creo que entre el derecho del ciudadano a ser resarcido y el derecho a la libertad del que causa el daño hay un desequilibrio importante.