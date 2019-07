Educación aclara que las oposiciones deben concluir antes de poder impugnarse

La delegada territorial de Educación, Estela Villalba, ha señalado que todo el procedimiento incluido en la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el Cuerpo de Maestros debe concluir antes de que puedan presentarse impugnaciones o que incluso haya opositores que quieran llevar su tema a la vía de lo contencioso.

Con ello, Villalba hizo referencia al número de reclamaciones que durante estas dos últimas semanas se han presentado en la delegación por parte de algunos de los opositores. Éstos denuncian que, en la especialidad de Primaria, los diferentes tribunales examinadores no aplicaron de manera homogénea, una resolución de la Consejería de Educación conocida días antes del primer examen, que muchos consideran “ambigua” y mediante la cual quedaba eliminado del proceso selectivo aquel opositor que no incluyera determinadas asignaturas a la hora de elaborar una programación educativa, que era el cometido sobre el que se sustentaba la segunda prueba de estas oposiciones.

Esa orden de Educación indicaba que había que penalizar con un menos 10 (es decir, la eliminación efectiva de la oposición) a los examinados que no incluyeran en su programación educativa todas las áreas para las que tiene atribución docente el personal de esta especialidad, siempre que no esté debidamente justificado.Villalba aclaró que la delegación no tiene ningún papel en el proceso de oposiciones sino que los tribunales son soberanos.

Añadió que el problema solo ha surgido en un tribunal de Cádiz pero que ha afectado a algunos opositores onubenses que optaron por presentarse allí. Es preceptivo no obstante, que todo el proceso de la OPE se dé por concluido para que estas personas puedan iniciar algún tipo de acción.