EVO Banco, el futuro de la banca digital

EVO Banco fue pionero en el año 2012 con una propuesta de Banca Inteligente que aspiraba a ofrecer una alternativa de calidad a la banca tradicional. Años más tarde, en 2019, fue adquirido por el grupo Bankinter y, poco después, en 2020, cerró su mejor año tras crecer cerca de un 40% el número de clientes y lanzar una oferta hipotecaria al mercado. Ya en 2021, EVO suma más de 900.000 clientes, fue reconocido como un gran banco innovador y con una gran app financiera.

Un vistazo a EVO Banco

Detrás de la idea de Banca Inteligente se encuentra una propuesta tecnológica muy avanzada y enfocada a generar la mejor experiencia de cliente entre todas aquellas personas que buscan un servicio completo y de gran calidad, pero no quieren pisar una oficina bancaria tradicional.

Por otro lado, ofrece desde hace ya varios años, cuentas bancarias, hipotecas, productos de inversión y planes de financiación. El objetivo de EVO es ser el banco principal para sus clientes y ofrecer una respuesta integral y útil a las distintas necesidades que presentan a lo largo de su vida.

La banca digital de EVO se apoya en los valores de sencillez, transparencia e innovación, los cuales se ven reflejadas en su aplicación y la forma que tiene para dirigirse a los usuarios, lo que ha situado a EVO como uno de los cinco bancos españoles que despierta emociones positivas entre los usuarios.

Visión EVO: ser la primera opción para los que buscan todo de un banco sin pisar a una oficina

El objetivo EVO es consolidarse como el banco principal de sus clientes. Su idea es lograrlo a través de una propuesta que ofrece la amplitud y asistencia financiera que una persona espera de su banco, pero desde la experiencia fresca y digital de los nuevos jugadores tecnológicos.

Para ello, EVO ha lanzado un innovador servicio que facilita la portabilidad de bancos para que cualquier persona pueda cancelar sus cuentas antiguas y mover con un solo clic los recibos u operaciones frecuentes.

La visión de ser el banco principal se traslada también a productos más complejos como hipotecas, donde EVO cerró a junio de 2021 el mejor semestre de su histórica tras duplicar en apenas seis meses el negocio generado por la entidad durante todo el año anterior.

EVO busca satisfacer las necesidades de una clientela que cada día solicita más funciones en un banco digital y que no solo quieren una operativa básica, sino un aliado para sacar partido a su dinero, ya sea con análisis inteligentes de salud financiera como con servicios de alto valor y adaptados a las circunstancias de cada persona.

Un ejemplo de ello es el asistente inteligente por voz, pionero a nivel mundial, o sistemas que permiten a los usuarios analizar su salud financiera. Además, son los propios usuarios quienes ayudan a mejorar EVO con sus opiniones, gracias a una comunidad colaborativa que prueba y mejora los distintos servicios antes de lanzarlos al mercado.

¿Qué opinan los usuarios?

El crecimiento notorio es un buen indicio de la opinión más que positiva que ha recibido por parte de los clientes. La sencillez para hacer las operaciones, el servicio y la atención al cliente, y la variedad de productos y servicios financieros han sido claves en la aceptación en el mercado.

Mientras, la aplicación también ha tenido una excelente acogida, tanto por la usabilidad como por la cantidad de opciones que se pueden ejecutar en la palma de la mano. Es el sinónimo de cómo se plantean los bancos en vista de un futuro cada día más digital.

“El banco digital”

No es un título que se haya atribuido EVO a sí mismo (más bien, es una meta planteada), sino el premio otorgado por la publicación The World Finance en 2020. En concreto, se trata del Best Consumer Digital Bank y del Best Mobile Banking App de España.

Más allá del premio, se le ha reconocido como un banco clave que ha revolucionado la industria nacional gracias a su modelo enteramente digital. La innovación constante es lo que ha conseguido una eficiencia operativa envidiable y una reducción de costes efectiva, siendo un prototipo de lo que se espera de la banca en el futuro.