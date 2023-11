La Diputación entrega las Medallas de Oro a reconocidas personalidades de Huelva en un acto multitudinario en La Palma del Condado

Hoy es un día grande para Huelva. La Diputación ha hecho entrega este jueves de las Medallas de Oro de la Provincia, un prestigioso galardón con el que se busca poner en valor la figura de reconocidas personalidades del mundo de la cultura onubense, quienes con su trabajo y su esfuerzo, hacen aún mas grande a esta provincia.

En un marco incomparable como el Teatro España de La Palma del Condado, los miembros de la corporación han celebrado el acto institucional del Día de la Provincia en el que, en esta ocasión, se ha impuesto las medallas al arquitecto y pintor, Alfonso Aramburu, la doctora en Biotecnología, Eva María Laín, el escritor y pensador, José María Segovia, y a la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta.

La concesión de los galardones se aprobó este pasado miércoles en sesión plenaria con la unanimidad de todos los diputados provinciales y con el objetivo de "dar visibilidad a personas e instituciones que han contribuido de una forma tan especial a nuestra provincia", aseguró Rocío Moreno, vicepresidenta y portavoz del equipo de Gobierno.

Además de la corporación provincial, el acto ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Correa, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, el Jefe de la segunda subinspección del Ejército Sur y Comandante Militar de Huelva, Jaime Vidal, el director general de Políticas Migratorias de la Junta, Jesús Toronjo, el director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta, José Carlos Álvarez, el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, así como numerosos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, representantes sindicales y del mundo de la prensa y la universidad, entre otros muchos.

El acto ha comenzado en torno a las 12:15 con las palabras de David Toscano, presidente de la entidad, en un emotivo discurso, en el que se mostró agradecido por la multitudinaria asistencia en un momento señalado en el que "celebramos que un día como hoy, hace más de dos siglos, se constituyó nuestra provincia".

"Desde el corazón del Condado onubense", el presidente Toscano quiso destacar la importancia de "pararnos a reflexionar sobre nuestra identidad y nuestras raíces" y "felicitarnos todos los onubenses por la inmensa suerte de pertenecer a esta tierra". El presidente tampoco quiso dejar pasar la ocasión para felicitar a los premiados y de los que dijo "que son nuestro orgullo y un ejemplo a seguir".

Merecidos reconocimientos

La primera en recibir la máxima distinción de la Diputación fue la Hermandad de la Cinta en el año que se cumple el centenario de la Diputación como Hermano Mayor Honorario, momento en el que ambas instituciones unieron definitivamente sus caminos.

Fue el Hermano Mayor de la Hermandad, Esteban Brito, el encargado de recoger el insigne galardón, asegurando que esta Medalla "es un inmenso honor" para la Hermandad, considerando además que "es el colofón a esta efeméride del centenario de la Diputación" con quien guarda "una gran vinculación". Unos vínculos que, asegura, "se van a fortalecer" en los próximos años.

Brito, no quiso dejar pasar la ocasión para recordar que, a pesar de que la Virgen de la Cinta es la patrona de la capital onubense, "la Virgen de la Cinta tiene proyección provincial y como tal tiene excelente relación con numerosos pueblos y está al servicio de toda Huelva".

El acto continuó con la entrega de la Medalla a la investigadora y doctora en biotecnologa madrileña, Eva María Laín, quien representa "a todas aquellas personas que ponen su inteligencia y la ciencia al servicio del corazón de nuestra tierra". Laín, se mostró especialmente agradecida al recibir la Medalla y quiso "agradecer a la Diputación por haber pensado en mi". Sobre el galardón, aseguró, "es un honor, no soy de Huelva pero soy onubense de corazón".

La doctora por Cambridge hizo un recorrido por el trayectoria profesional y especialmente en el momento en el que su historia se cruzó con la de Huelva. "Esto comenzó en 2015 en un doctorado de Inglaterra para obtener metal y decidí venir a esta tierra persiguiendo un sueño que hoy se está convirtiendo en realidad". A este respecto, Laín añadió que desde ese momento "Huelva se está ganando mi corazón y donde he conocido gente maravillosa". La investigadora tuvo palabras de agradecimiento para Atalaya Mining "por darme esta oportunidad" así como a su familia y compañeros. "Ha sido un camino largo y difícil aunque también bonito".

El tercer galardonado de la jornada, el arquitecto Alfonso Aramburu, considerado un referente en la arquitectura, la pintura y la solidaridad, accede a este premio no solo por su labor profesional sino "por su faceta altruista a los diferentes colativos", señaló un vídeo proyectado momentos antes de la recogida del galardón.

El premio fue recogido por un familiar directo del arquitecto, quien quiso transmitir las sensaciones del propio Aramburu tras conocer el galardón. "Me dice que no sabe qué ha hecho para merecerlo pero que está muy agradecido". "Aramburu no es solo mi cuñado, es mi hermano y mi mejor amigo", y en su nombre os digo que "de corazón está muy emocionado y deseando que esta tarde le lleve la medalla". Igualmente en su nombre, quiso terminar con una frase que resume a la perfección la forma de ser del artista onubense: "Quien no vive para servir, no sirve para vivir"

Por último, aunque no menos importante, la Diputación de Huelva entregó el máximo galardón al escritor y pensador, José María Segovia, expresidente de la Real Sociedad Colombina y autor de medio centenar de libros en los que se muestra el compromiso con la divulgación de Huelva.

Segovia subió a las tablas del Teatro España para agradecer a la institución el máximo reconocimiento. "Mis palabras tiene que ser de alegría por el honor que me hace la Diputación al ofrecerme un galardón que colma de orgullo mi corazón". El escritor aseguró que "he tenido la suerte de nacer con la brisa en blanco y azul" sobre su tierra. Aramburu no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos y cada uno de los presentes el reconocimiento: "Gracias por esta medalla que es bandera de mi propia vida y gracias alcaldes por ser los representantes del futuro que nos espera", arrancando con ello los aplausos del patio de butacas.

Agradecimiento sincero

Para los galardonados, el presidente de la Diputación, David Toscano, quiso tener palabras de admiración y respeto. Acerca de la Hermandad de la Cinta, aseguró, "es sinónimo de constancia, de devoción, de genuina entrega, exactamente los mismos valores que estamos intentando aplicar en cada una de nuestras acciones". Unos valores que también reconoce en Eva Laín, "su solvencia, el trabajo y dedicación nos sirven de inspiración. En la Diputación queremos hacerlo tan bien como ella".

Sobre la personalidad de Aramburu, dijo, "es mago del arte, pero también de la arquitectura, de la cultura y de la solidaridad y un ser humano de primera". No dejó de recordar el presidente la figura de Segovia, de quien aseguró "que hace décadas levantó la bandera colombina en la provincia de Huelva y no la ha bajado ni un sólo instante".

El acto concluyó con la actuación de la artista, Macarena de la Torre, con un espectacular "guiño al flamenco en el día mundial de este género". La almonteña derrochó arte con un tributo a Camarón y "a las cosas alegres" porque hoy "es un día para celebrar" en referencia a ambas efemérides. Antes de concluir con un emotivo fandango alosnero, De la Torre aseguro que "pertenecemos a una tierra maravillosa, con cosas maravillosas como este palo, ¡Viva el fandango de Huelva!"

Los asistentes posaron para una foto de familia antes de brindar con vino del Condado por la salud de los premiados y el futuro de la tierra en el Casino municipal.