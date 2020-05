Desescalada Huelva: El Ayuntamiento arranca la emisión de la programación cultural Solos en vivo

Tras las grabaciones en directo pero con el patio de butacas completamente vacío realizadas en el Gran Teatro hasta la semana pasada, el Ayuntamiento de Huelva arranca este sábado la emisión de la programación cultural ‘Solos en vivo’. Cinco espectáculos de flamenco, magia, teatro, blues y canción de autor realizado por artistas y empresas del sector onubense “para trasladar una butaca en primera fila del Gran Teatro a los hogares onubenses, a través de las pantallas de Huelva TV y las redes sociales”.

La iniciativa se estrena el próximo sábado, 23 de mayo, a las 22:00, con un espectáculo flamenco que reunirá sobre el escenario a Jeromo Segura, Paco Cruzado y María Canea. A la siguiente semana, el sábado 30 de mayo, los niños disfrutarán de una función de magia familiar a cargo del Mago Naife. La música toma el relevo el sábado 6 de junio, con el cantautor Alejandro Rivera; mientras que el 13 de junio se emitirá la obra teatral 'La leyenda del pianista' una adaptación de 'Novecento' de Alessandro Baricco, interpretada por el actor onubense J. A Ruiz o Ruy; para finalizar con blues, el sábado 20 de junio, con un concierto de Ray Lowe & The Blues Experience.

Cada uno de los espectáculos se ha grabado en directo, con un amplio despliegue técnico de cámaras y realización, en el espacio escénico del Gran Teatro, donde se cuenta con los medios suficientes para poder llevar a cabo el proyecto con total seguridad y con el apoyo de empresas de Huelva.

El teniente de alcalde de Cultura, Daniel Mantero, ha anunciado que a partir de este sábado, 23 de mayo, se estrenarán semanalmente los espectáculos, cada sábado, a las 22.00 horas. De esta forma, ha dicho “ofertamos un programa diverso y de nivel a los onubenses, bajo el compromiso más social que institucional, de proporcionar alternativas de ocio, entendiendo que la Cultura es fundamental para mejorar el bienestar de las y los ciudadanos”. Pero además, continúa Mantero “estamos apoyando al sector cultural de Huelva dándoles la oportunidad de trabajar”.

El objetivo principal de esta programación, como ha recordado el teniente de alcalde de Cultura, es “garantizar la supervivencia del sector cultural, uno de los más castigados por esta crisis, ya que fueron los primeros en verse obligados a bajar el telón y sean probablemente los últimos en poder volver a subirlo”. En este sentido, Mantero insiste en que “el sector cultural de Huelva lo conforman no sólo nuestros artistas, muchos, reconocidos y de prestigio; sino también músicos, actrices, magos, bailaores, cómicos, que aunque no tan conocidos, viven de, por y para la cultura” apuntando que además “están los profesionales y empresas que dan soporte y posibilitan que podamos disfrutar del arte, como técnicos de luces y de sonido, cámaras, tramoyistas, fotógrafos, regidores, productores, distribuidores, en definitiva, un denso tejido empresarial que trabaja y produce en el ámbito cultural y que necesitan de nuestro apoyo para que el espectáculo y la vida puedan continuar”.

Daniel Mantero ha asegurado que “seguiremos ilusionados con poder disfrutar del arte y la cultura de manera presencial y con público llenando las salas, pero mientras no sea posible, estamos decididos a mantener los espectáculos en directo, pero trasladándolos a las pantallas”. Una opción que explica el teniente de alcalde, “nos permite mantener las contrataciones, en un sector integrado fundamentalmente por autónomos y pequeñas empresas que no podemos abandonar, no sólo por cuestiones económicas, sino también porque son los protectores de nuestro arte y nuestra cultura”.