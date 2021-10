Denuncian también la desaparición del hombre que acompañaba a Paqui Romero

La familia de Enrique Fuentes Fuentes ha denunciado su desaparición desde el pasado martes. El hombre, de 73 años, se marchó junto a Paqui Romero (60) a las 21:00 del citado día y desde entonces sus familias no han vuelto a tener noticias.

Según han informado familiares de Enrique Fuentes Fuentes, tras no tener noticias suyas decidieron poner la denuncia ante la policía y se pusieron en contacto con los allegados de Paqui Romero para iniciar de forma conjunta la búsqueda de ambos. Las dos personas se fueron juntos en un coche gris marca Peugeot 308 gris matrícula 8351HRR.

Desde entonces los teléfonos de ambos se encuentran apagados. Tanto la familia de Paqui Romero como la de Enrique Fuentes han tratado de ponerse en contacto con alguno de ellos de forma infructuosa. "No sabemos nada, ni si han tenido un accidente o les ha pasado algo", ha señalado Cristina Fuentes, hija de Enrique. Según ha explicado, no les consta que la desaparición pueda ser voluntaria ni prolongada porque "no llevaban mucho dinero ni ropa. Nada hace pensar que se hayan ido porque además él nunca pasaba la noche fuera de casa".

Las dos familias han recurrido a las redes sociales buscando la ayuda ciudadana y cualquier pista que pueda ser útil para localizar a los desaparecidos.