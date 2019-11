Cs critica la mala previsión del anterior Gobierno de la Junta con el IES Estuaria

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento mantuvo un encuentro con representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) del IES Estuaria, CP Virgen del Pilar y CP Pilar Martínez Cruz de la capital que “están sufriendo en estos momentos la falta de previsión del anterior Gobierno socialista en la Junta que, pese a saber desde hace nueve años que el centro se colapsaría al recibir un mayor número de alumnos, no ha querido ni ha sabido poner los medios para paliar esta situación”, lamentó el portavoz municipal, Guillermo García de Longoria. Cs trasladó a las Ampas que desde la Consejería “se van a llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar unas condiciones dignas a los alumnos del IES Estuaria que no tienen por qué pagar la mala gestión de los dirigentes socialistas en la Junta de Andalucía que no hicieron nada en 10 años por este centro”.

Por otro lado, Cs pregunta hoy a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, por las obras previstas de la A-495 entre Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.