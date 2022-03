Cs Huelva pide al Gobierno que retire la orden que da presunción de veracidad a los internos sobre los funcionarios de prisiones

Ciudadanos solicitará al Gobierno la retirada de la orden por la cual las prisiones están obligadas a informar al juez de las denuncias interpuestas por los internos a los funcionarios de prisiones, existan o no parte de lesiones. “Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, el Gobierno debería dar un paso más en este sentido”, explicó la portavoz de Cs en la Comisión de Interior del Senado, María Ponce, que registró una iniciativa parlamentaria.

La senadora de la formación naranja señaló que “si el Gobierno tiene una voluntad real de que nuestros funcionarios sean agentes de la autoridad, debería eliminar esta directriz” que ha sido “lesiva y no ha frenado precisamente las agresiones a nuestros funcionarios de prisiones”. Ponce preguntó además en la iniciativa parlamentaria dirigida al Gobierno que, de no retirarse esta orden, “¿se seguiría dando a los internos presunción de veracidad pese a no haber parte de lesiones más allá de la simple palabra de los internos y se remitiría al juzgado?”.