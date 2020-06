Cs pide a Cruz que rectifique y no inicie la modificación del tráfico en Pescadería "contra la voluntad de los vecinos"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido una vez más al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que “rectifique y no imponga medidas en contra de la voluntad de los vecinos del barrio de Pescadería” que no quieren que se pongan en marcha las modificaciones al tráfico propuestas por la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana ya que consideran que “ahora mismo no es el momento ni es urgente con el estado de alarma y que cualquier cambio debe ser realizado tras un análisis más pormenorizado”.

En este sentido, García de Longoria ha coincidido con la asociación de vecinos de la zona en que el barrio de Pescadería necesita que se realice por parte del Ayuntamiento de Huelva un estudio pormenorizado de su movilidad y el impacto medioambiental que está teniendo en estas calles la circulación de vehículos y camiones que las han convertido en una de las áreas con más tráfico de la ciudad.

El portavoz de Ciudadanos ha lamentado que “se está engañando a unos vecinos que ven cómo se aprueban por unanimidad una serie de medidas en el pleno que no se aplican, ven cómo tienen reuniones con los concejales para trasladarle sus propuestas y lo que consideran que es mejor para el barrio y se hace lo contrario, y llevan un año intentando reunirse con el alcalde de Huelva y no los recibe”. Ante esta situación, el Grupo Municipal de Cs ha registrado una petición al equipo de Gobierno del Ayuntamiento para que “rectifique y paralice los cambios hasta que los consensúe con los vecinos que sólo están pidiendo que se les escuche y que las pocas actuaciones que se realizan en uno de los barrios más olvidados de Huelva por el alcalde, no vayan encima en contra de sus iniciativas”.

Para García de Longoria, los cambios propuestos para la calle Castilla, la calle Villa de Madrid y la zona del mercado de abastos van a generar más volumen de tráfico en la zona y les va a provocar las pérdida de estacionamiento a los vecinos que ya están padeciendo que el equipo de Gobierno no dé una solución definitiva al aparcamiento de tierra que hay junto a la Casa del Mar, ya que “como denuncian los vecinos, es un foco constante de contaminación, de polvo y de ruido, y que ha vuelto a provocar atascos en la entrada del mismo” con las fases de desescalada.