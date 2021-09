Cs pedirá en el pleno la puesta en marcha urgente del Bono Social Energético Municipal para ayudar a familias y autónomos

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoría, ha anunciado que preguntará en el pleno del próximo miércoles al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, por qué no ha puesto en marcha el Bono Social Energético Municipal que “se aprobó hace ocho meses para hacer frente al recibo de la luz más caro de la historia”.

García de Longoria ha recordado que en el pleno ordinario del mes de enero se aprobó una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva para reducir el impacto del coste de la luz en las familias y consumidores particulares con la puesta en marcha de este bono para ayudar a las familias onubenses más vulnerables que siguen padeciendo la mala gestión energética del Gobierno de Pedro Sánchez, además en tiempos de dificultades económicas provocada por el Covid-19.

El portavoz de Cs ha lamentado que, aunque se haya aprobado en pleno dos veces, en enero y junio, “los onubenses no se merecen que no sepamos nada desde que a principios de año se instara a convocar con urgencia la Comisión de Pobreza Energética para estudiar la creación de este bono y analizar las nuevas realidades que se estaban produciendo entre muchos empresarios de Huelva con verdaderas dificultades para hacer frente a estos gastos ante la situación provocada por la prolongación de los efectos de la pandemia.

García de Longoria ha lamentado que “seguimos sin tener noticias del alcalde Gabriel Cruz y de su equipo de Gobierno, que van a llegar de nuevo tarde, como el Gobierno de Pedro Sánchez, que siguen sin dar soluciones prácticas y reales a las personas, y llegará una nueva ola de frío y seguirán sin ayudar a la gente”.

Además, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que también hay muchos empresarios y autónomos onubenses que están soportando un gasto de luz que resulta en estos momentos inasumible, justo ahora cuando intentan recuperarse después del parón de la economía como consecuencia del Covid-19 y le ha reclamado a Gabriel Cruz que presione al Gobierno de Pedro Sánchez para que de una vez adopte medidas efectivas para bajar el recibió de la luz.

García de Longoria ha manifestado que “una vez más el Ayuntamiento de Huelva y Pedro Sánchez van a llegar tarde o no va a llegar para ayudar a los onubenses, en este caso con el insostenible incremento del precio de la factura de la luz que nos llega en el peor momento posible, cuando estamos intentando salir de una pandemia con una profunda crisis económica y las familias, los autónomos y las pequeñas empresas de Huelva no pueden seguir soportando la constante subida de impuestos y tasas de los gobiernos socialistas que siguen prometiendo ayudas que o llegan tarde o, simplemente, no llegan”.