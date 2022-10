Cruz rechaza los criterios del Gobierno para ser sede de la Agencia Espacial

Apenas dos minutos de declaraciones y en pocas ocasiones tienen más contenido. El alcalde de Huelva no está satisfecho con los criterios que el Gobierno determinó ayer que deberían cumplir las ciudades candidatas a ser sede de la Agencia Espacial Española y, al menos en su criterio, ha asegurado que "parece que lo único que se busca es un edificio de oficinas y no la intención de descentralizar la administración". No se ha quedado ahí y Cruz se ha referido también al tuit que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, publicó hace dos días y en el que expresaba su apoyo a la candidatura de Sevilla. El alcalde de Huelva quiere creer que "se le fue el santo al cielo, porque luego lo retiró" y considera que "la Junta debe apoyar a las dos ciudades andaluzas por igual".

Hay que recordar que en el día de ayer, el Ministerio de Política Territorial publicaba en el Boletín Oficial del Estado los criterios que deben seguir las ciudades que se postulan como candidatas a albergar la sede de la Agencia Espacial Europea. Entre ellos, se encuentra la disponibilidad de un edificio de 3.000 metros cuadrados donde trabajarían en un principio los 60 empleados que prestarían sus servicios en la misma, además de conexiones con un aeropuerto internacional y exigencias empresariales y formativas, amén del apoyo institucional al proyecto.

El acalde de Huelva, ha querido salir al paso de estas peticiones "que hemos conocido y que van a determinar la elección de la sede la Agencia Espacial Española y me sorprende que son criterios que van en la línea opuesta a las razones que se daban para descentralizar la administración central del Estado y ubicar diferentes organismos en distintos territorios. Esto tenía que ver con ofrecer oportunidades de vertebración y de desarrollo y luchar contra la despoblación. Es todo lo contrario lo que se impone en las condiciones".

Según el regidor onubense, "todavía me sorprende más que una Agencia Espacial, parece que lo único que se pretende montar es un edificio de oficinas, porque debería de contar con las infraestructuras necesarias ara desarrollar los trabajos, los proyectos y poder cumplir con sus objetivos. Así, se debería contar con experiencia en proyectos espaciales, vinculación a otras agencias, por ejemplo el trabajo que desarrolla el Cedea en El Arenosillo, el proyecto CEUS y tener a disposición de la Agencia pistas para hacer las pruebas como tenemos en Huelva".

Para Cruz, "Huelva sigue siendo una candidatura muy potente que se va a presentar, vamos a concurrir y aunque la impresión que da es que esto va por otro camino distinto al de ubicar una agencia aeroespacial que cumpla su cometido, seguimos siendo la mejor candidatura y vamos a ver qué nos dicen desde el Gobierno".

También se ha referido al tuit que el presidente de la Junta de Andalucía publicó en sus redes sociales y en el que decía textualmente que "Sevilla lo tiene todo para ser sede de la Agencia Espacial Española y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía para tener las infraestructuras que merece". A juicio del alcalde de Huelva, "tuvo sufrir un despiste e írsele el santo al cielo, porque lo retiró posteriormente. El consejero dijo que la candidatura de Huelva era muy buena y como un lugar idóneo para acoger esa Agencia. El Gobierno de la Junta debe apoyar igual a todos sus territorios, entiendo que el Gobierno andaluz debe apoyar por igual a Huelva y a Sevilla que sin las dos ciudades que optamos a ser sede, pero respaldar ambas y pelear porque un proyecto tan importante se quede en Andalucía. Ya nos ocupamos nosotros de que sean las más competitivas".