Críticas al alcalde de Huelva por regresar de la reunión con Ábalos “con las manos vacías”

La reunión del alcalde, Gabriel Cruz, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido criticada por los grupos municipales de PP y Ciudadanos por la falta de resultados que, consideran, ha dejado el viaje del regidor a Madrid este martes pasado.

Los populares, de hecho, afirman que ha vuelto “con las manos vacías”, “sin un compromiso real”, para agilizar la llegada del AVE, mientras desde la formación naranja se habla de “decepción” porque “ni siquiera hay una línea de un posible avance”.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Guillermo García de Longoria, se ha referido especialmente a la rehabilitación del cuartel de Santa Fe y de la antigua estación de trenes, que, cree, “se han olvidado de desbloquear”.

Ha insistido en la “decepción” por una reunión, ha incidido el portavoz municipal naranja, “que se suponía que era para impulsar los proyectos que la capital necesita para salir del abandono al que tiene sometido el Gobierno central a nuestra ciudad”.

García de Longoria cree que “después de cuatro meses esperando a que Ábalos recibiera a Cruz, ni siquiera hay una línea de un posible avance de dos proyectos que ya sólo dependen de trámites administrativos y que están bloqueados por la incapacidad en la gestión tanto del Ayuntamiento de Huelva como del Ministerio de Fomento”, según ha indicado en nota de prensa.

Esto, asegura, “condena al deterioro y ruina a dos de los edificios más característicos de la ciudad que están cerrados y que corren el riesgo de alcanzar un deterioro que impida su recuperación”.

El portavoz del PP, Jaime Pérez, por su parte, se ha centrado en la demanda del AVE, y ha señalado que “la nueva normalidad del alcalde Cruz es que la ciudad de Huelva siga incomunicada y olvidada por el Gobierno”.

El portavoz popular ha denunciado que “el viaje de este martes no sirvió ni tan siquiera para salir en la foto, se trata de una nueva oportunidad perdida porque lo que se anuncia es una nueva Declaración de Impacto Ambiental que se ha retrasado a sabiendas por el ministro Ábalos que engaña al alcalde y a los onubenses”.

Para los populares “el alcalde Cruz hace bueno el dicho de que para este viaje no hacen falta alforjas, ya que se vino de Madrid con las manos vacías y parece que satisfecho con que le volvieran a engañar con promesas que luego se incumplen”. La realidad para los populares es que “en los Presupuestos Generales del Estado no hay ni un euro para la Alta Velocidad como tampoco la hay para el Túnel de San Silvestre y todos sabemos que lo que no está en los presupuestos no existe”, ha sentenciado Jaime Pérez.

El popular ha reclamado al alcalde “mayor peso político y menos complacencia con el Gobierno socialista ante el que Cruz es incapaz de levantar la voz”. A su juicio, “el alcalde habla de que empezamos a ver actuaciones y avances para que por fin dejemos de hablar de un proyecto fallido. Lo cierto es que lo fallido ha sido su viaje lamentable a Madrid para venir sin noticias sobre el AVE”.

Jaime Pérez se ha preguntado “si realmente el viaje a Madrid obedeció a conocer algo del AVE o a hacer gestiones de su partido por cuenta de Susana Díaz para colocar a un afín en la presidencia de la Diputación”. Pérez ha subrayado que “la alianza del alcalde Cruz con Susana Díaz perjudica a la ciudad de Huelva que no está bien vista por el sanchismo y lastra el peso político del alcalde Cruz”, ha agregado.

El portavoz de Cs, a su vez, ha criticado que se “eternicen” los proyectos para la capital que dependen del Gobierno y del Ayuntamiento y les ha vuelto a pedir “ahora más que nunca, agilidad en la gestión cuando la ciudad está sufriendo los peores efectos de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19”.

Respecto a la rehabilitación del edificio del Paseo de Santa Fe, ha recordado que fue el propio Ayuntamiento el que “anunció hace casi ocho meses que estaban ultimando los detalles para sacar adelante la licitación de una obra que nunca llega”. En cuanto a la restauración y nuevo uso de la antigua estación de tren, García de Longoria ha recordado que hace ya más de un año que su grupo propuso la recuperación del edificio con la creación de un museo del ferrocarril que diera uso a un edificio abandonado “y con un serio riesgo de ocupación”.