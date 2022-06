Corpus Huelva: El recorrido del Cristo del Amor para su traslado a la Concepción esta tarde

El Santísimo Cristo del Amor, de la Hermandad de la Cena, será trasladado esta tarde, de manera extraordinaria, desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta la parroquia de la Concepción, donde mañana presidirá un altar con motivo de la celebración del Corpus Christi.

De esta forma, el cortejo partirá esta tarde sobre las 20:15 de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la parroquia de la Purísima Concepción con el siguiente recorrido: Templo, C/ Presbítero Pablo Rodríguez, C/ Puebla de Guzmán, Barrio Obrero, Paseo Virgen de la Victoria, Plaza de España, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, C/ Berdigón, C/ Arquitecto Pérez Carasa, C/ Palacios, C/ Concepción y C/ Méndez Núñez, estando prevista la llegada a la Concepción, sobre las 23:30.

Este jueves, el Santísimo Cristo del Amor se trasladará desde el interior de la iglesia al altar instalado en las inmediaciones; mientras que el viernes, se llevará a cabo el trasladado desde la Purísima Concepción de vuelta al Sagrado Corazón de Jesús, con salida a las 20:45 y el siguiente recorrido: Templo, C/ Méndez Núñez, C/ Concepción, C/ Palacios, C/ Arquitecto Pérez Carasa, C/ Miguel Redondo, C/ La Paz, C/ Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, C/ Garci Fernández, C/ Santa Ángela de la Cruz, Avd. Martín Alonso Pinzón, Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Barrio Obrero, C/ Puebla de Guzmán y C/ Presbítero Pablo Rodríguez, estando prevista la llegada al templo a las 00:30.