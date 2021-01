Coronavirus Huelva: Los sectores afectados por las medidas piden ayudas para afrontar los cierres

La tercera ola de la pandemia del coronavirus ha provocado numerosos cambios en las restricciones vigentes decretadas por la Administración regional hace escasos días. La movilidad, el comercio y la hostelería son las áreas donde se concentran los cambios más importantes, que entran en funcionamiento a partir de mañana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el cierre perimetral de cada provincia de la comunidad autónoma, por lo que desde las 00:00 no se podrá salir ni entrar del territorio onubense, salvo causa justificada. Sí que se podrá viajar dentro de la provincia onubense menos a los municipios que presentan una tasa de incidencia superior de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De este modo Aroche, Calañas, Castaño del Robledo, El Cerro de Andévalo, Corteconcepción, Cortegana, La Palma del Condado, Isla Cristina, Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces, Villaba del Alcor, Encinasola, Alosno, Villarrasa, Aljaraque y Chucena permanecerán cerrados perimetralmente.

El limite horario del comercio y la hostelería será hasta las 18:00. Así, los comerciantes ven reducida su jornada en dos horas, y las cafeterías no podrán abrir hasta las 20:00 -sin vender alcohol- como venían haciendo. La medida más dura ha sido el cierre, durante todo el día, de los comercios y establecimientos hosteleros en aquellos municipios que la tasa de incidencia supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Huelva son: Castaño del Robledo, Isla Cristina, Villanueva de las Cruces, Villalba del Alcor y Encinasola. En estos municipios, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que autorice el confinamiento domiciliario y a su vez ha pedido para Andalucía adelantar el toque de queda a las 20:00. Estas cuestiones no dependen de la Junta por lo que Moreno señaló que ha enviado un escrito en forma de petición al Gobierno de la nación.

"Ya sabíamos que iba a pasar esto pero es que al final estamos a 60 días de que se cumpla un año del inicio de la pandemia y no se dice ninguna medida económica a favor de nuestros intereses. No tenemos ni una piedad fiscal. Nos obligan a pagar impuestos y nos restringen poder vender. Es difícil, si no facturas no puedes pagar impuestos". Así fue la reacción del presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, en declaraciones a este periódico, sobre las nuevas medidas de la Junta de Andalucía. Es "otro palito más en la rueda para el comercio. Nos están utilizando como un laboratorio de pruebas. Siempre hemos dicho que no somos motivo de contagio. En ningún comercio hemos dado un positivo de Covid", añadió el presidente de los comerciantes onubenses.

Eso sí, Gemio aseguró que desde el pequeño comercio son conscientes de que la situación sanitaria "es muy complicada y que prima el interés del ciudadano". Un hecho que "asumimos" aunque criticó que "se sigue sin tomar ninguna medida económica". La nueva reducción de horario "son piedrecitas que vamos acumulando y está es una situación insostenible. Hemos perdido el verano, el otoño, los reyes y las rebajas de invierno", sentenció el presidente de Huelva Comercio.

Semanas atrás, antes de las navidades hubo también un límite de horario a las 18:00 al sector del comercio. Ante esta situación el sector abogó por abrir durante el mediodía, o cerrar lo menos posible para que la actividad sufriera lo menos posible. Aun así "no funcionó" por lo que "no sé si lo volveremos a hacer". El lunes o el martes tomarán decisiones desde Huelva Comercio.

De todos modos, las nuevas medidas "nos afectan muchísimo" y "derivará en una cascada de cierre de negocios". Y de manera particular a Huelva capital le afecta el cierre perimetral de Aljaraque debido a que numerosos clientes tienen allí su residencia. Además, el cierre completo en los seis municipios onubenses con una tasa superior a 1.000 casos "es la puntilla".

Otro de los sectores que verá reducida su actividad es la hostelería. El límite horario se reduce a las 18:00 para todos los establecimiento y las reuniones que se produzcan tendrán que ser de un máximo de 4 personas. Esta medida también se ejecutará fuera de los bares. "La hostelería sigue pagando" las consecuencias de las medidas, señaló a Huelva Información el presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Rafael Acevedo, quien añadió que se está "dando más libertad" a que las reuniones "se hagan en las casas y a que los grupos se queden hasta las 02:00 y 03:00, que es de donde vienen los contagios, como se ha demostrado ahora". Y en cambio "donde los clientes están más controlados es en la restauración, que es donde menos contagios hay". Ante las medidas, Acevedo apuntó que "se siguen equivocando". Y ante los nuevos recortes, el presidente de Bareca pidió "un plan de rescate económico". Además pidió que el toque de queda sea a las 19:00 si el cierre de la hostelería es a las 18:00. "Y que vigilen los domicilios, que es lo que tienen que hacer".

Por su parte, desde la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva, perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo, su presidente, Antonio Ramón Macías, apuntó a este periódico que se encuentran analizando las nuevas medidas y que esperarán a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para mostrar su postura.

La revisión de la tasa de incidencia será diaria por lo que hay varios municipios onubenses que pueden superar en los próximos días el límite de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Entre las localidades próximas al umbral marcado por la Junta de Andalucía se encuentran: El Almendro, Huelva capital, Lepe, Ayamonte, Aracena, San Bartolomé de la Torre y Cartaya.