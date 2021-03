Coronavirus Huelva: Los onubenses recuperan parte de su hábito diario

Todavía no se vislumbra vivir como se hacía antes del mes de marzo de 2020. Queda mucho. Y el ritmo lo marcará, en gran parte, la vacunación. Aun así desde ayer los onubenses ganaron algo de terreno a su horario habitual. Por lo menos ya pasean por la tarde por una ciudad –y por la gran mayoría de la provincia– abierta en cada uno de sus rincones. La caída de la tarde ya no es sinónimo de una caída de las persianas comerciales y hosteleras. Al menos ahora, al principio iluminado de la noche lo acompañan las luces de los veladores, que ya no se recogen antes de las 18:00.

Esta es una parte del nuevo escenario que se vio reflejado ayer en la capital. Una imagen que no se plasmaba desde hacía más de un mes y que recupera parte de su vida con la apertura de establecimientos hosteleros y comerciales hasta las 21:30. Esto ocurrió desde ayer en toda la provincia a excepción de los municipios onubenses de Santa Olalla del Cala, Cala, Arroyomolinos de León y Zufre, donde siguen las restricciones al pertenecer al distrito sanitario de Sevilla Norte.

Los paseos de la tarde-noche sirven también ya para entrar en los comercios. Después de semanas y meses haciendo malabares con horarios para aprovechar las horas, los comerciantes regresan a su jornada habitual por lo que sus clientes no tendrán que ajustar su visita a un horario reducido.

Y la hostelería consiguió alargar la tarde, la sobremesa y las meriendas. Pero los establecimientos saben de la dificultad para cambiar el hábito de la ciudadanía a la hora de cenar. La última comida del día se antoja casi un imposible para muchos antes de las 21:00. Para eso, y para poder alargar la cena hasta la madrugada todavía hay que esperar. El toque de queda a las 22:00 todavía es un obstáculo para esa recuperación de hábitos que la hostelería reclama. Los onubenses recuperaron ayer parte de su hábito diario. Queda mucho por recorrer. Y será la evolución de la pandemia la que marque si la recuperación caminará hacia delante en las próximas semanas.