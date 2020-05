Coronavirus Huelva: Los chiringuitos optan por el cierre y sólo abre el 5% del total

“Prácticamente el 95% de los chiringuitos no han abierto”. Son palabras a este periódico del vicepresidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos de la provincia de Huelva, perteneciente de la Federación Onubense de Empresarios, Manuel Bernal. Las razones son claras ya que sólo se pueden abrir las terrazas, como marca la fase 1 de la desescalada, y “la mayoría tiene zona cubierta”. A esto hay que añadir que “como todavía no está el Plan de Playas no se puede montar en la arena”.

También tienen la incertidumbre de que todavía no saben si están catalogados como restaurante o terraza. No nos lo saben decir. Ese es el problema. Entonces hemos optado no abrir, nadie se quiere arriesgar”. Ahí está la cuestión ya que si la terraza está en arena no se podría montar ya que no hay todavía un Plan de Playas. Al menos el cierre de la gran mayoría de los chiringuitos se dará hasta la siguiente fase, previsiblemente a finales de mayo, que es cuando se puede abrir el 50% del interior de los establecimientos. Otra de las cuestiones que ha motivado a esperar a la siguiente fase es la mala climatología. Por tanto en el litoral onubense todavía queda tiempo para ver la actividad hostelera al completo. De momento, cuenta Bernal, se están apoyando en la ayuda de la delegada de Turismo de la Junta, María Ángeles Muriel a la hora de resolver las dudas que se les están presentando.

No hay chiringuitos y tampoco hay hoteles abiertos. Cierto es que se puede salvar –no existe un conteo exacto– algún apartamento turístico ya que hay una mayor flexibilidad y facilidad a la hora de dar el servicio a los clientes, según explica a este periódico el Círculo Empresarial de Turismo. Aunque eso sí, los únicos turistas que pueden llegar hasta el establecimiento de alojamiento sólo puede ser de la provincia de Huelva, debido a que todavía no es posible viajar entre provincia. Hay que recordar un dato de la organización empresarial y es que el pasado año, durante la temporada alta, la ocupación media de clientes de la propia provincia fue de un 1,22%. Factor suficiente para que casi la totalidad de los hoteles no abran sus puertas todavía.

Desde el Círculo Empresarial de Turismo apuntan que la mayoría de los hoteles se ha fijado los primeros días de julio como la fecha de la posible apertura, que es cuando, previsiblemente se podrá viajar entre provincias. Por tanto esta fecha es flexible dependiendo de cómo evolucione la situación. También tendrán en cuenta de qué forma abrirían y las condiciones que se impongan desde el Gobierno. Asimismo, y quizá lo más importante, será de qué modo actúe Sánchez con la resolución de los Ertes, si se pueden alargar o no y en qué condiciones, algo que será clave para que los hoteles se decidan o no a abrir. De momento, siguen abiertos los hoteles refugio para todo aquellos que lo necesiten.